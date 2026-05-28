GTWC Monza, tre giorni di gare con Valentino Rossi in pista

Il GTWC a Monza

Dal 29 al 31 maggio l’Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la prima tappa italiana del GTWC Europe, uno degli eventi più spettacolari del panorama GT Internazionale.

Il weekend rappresenta il terzo appuntamento della Endurance Cup e culminerà domenica con la tradizionale 3 Ore di Monza.

In pista scenderanno i grandi marchi dell’automobilismo, tra cui Aston Martin, BMW, Ferrari, McLaren, Porsche, Mercedes-AMG. Tutti pronti a darsi battaglia nel Tempio della Velocità in una competizione ad altissimo livello tecnico e sportivo.

Tra i protagonisti attesi anche Valentino Rossi, atteso con il Team WRT al volante della BMW M4 GT3 Evo (numero 46). Presenza che contribuisce ad accendere ulteriormente l’interesse del pubblico.

Il programma del fine settimana sarà particolarmente ricco. Infatti oltre al GTWC scenderanno in pista anche la GT4 European Series, la GT2 European Series e il McLaren Trophy Europe, con gare distribuite tra sabato e domenica.

Il sabato sarà dedicato a qualifiche e prime gare delle serie di supporto, mentre la domenica si aprirà con le qualifiche del GTWC e proseguirà con le seconde gare fino all’appuntamento principale del pomeriggio.

Oltre all’azione in pista, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva grazie all’accesso al paddock, alle sessioni autografi con i piloti a alla Fan Zone.

Biglietti e prezzi per il GTWC

Il venerdì l’ingresso è gratuito per assistere alle prove libere. I biglietti per il weekend costano 20 euro per il sabato, 30 per la domenica oppure 40 per entrambi i giorni, e includono l’accesso al paddock e alle tribune.

I biglietti si possono acquistare online su Monzanet e Ticketone oppure nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta Italia.

È possibile inoltre acquistare un biglietto aggiuntivo da 40 euro per accedere alla griglia di partenza (grid Walk), valido solo insieme al biglietto d’ingresso.

Le persone con disabilità entrano gratuitamente e hanno accesso a un’area dedicata. Gli accompagnatori potranno accedere al costo di 1 euro, con il biglietto acquistabile direttamente presso le biglietterie del circuito durante i giorni dell’evento.