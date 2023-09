Vowles: “La Williams continua a sostenere Sargeant”

Le difficoltà e gli incidenti cominciano ad accumularsi, ma il team di Grove non abbandona il suo pilota: vogliono Sargeant per il 2024

Solo qualche settimana fa, il team Williams attraverso le parole del team principal James Vowles rivelava che al rookie Logan Sargeant era stato dato come obiettivo quello di migliorare i propri risultati da qui alla fine della stagione. Il pilota statunitense mostra ancora difficoltà nella nuova categoria, a fronte degli ottimi risultati registrati dal compagno di squadra Alexander Albon.

Purtroppo, sembrerebbe che la parabola continui a essere in discesa. Anche a Singapore e in Giappone, infatti, Sargeant ha accumulato incidenti su incidenti. Una situazione che non ha fatto altro che animare le ipotesi di chi crede che l’anno prossimo il sedile sarà ceduto a Felipe Drugovich, Liam Lawson o Mick Schumacher. Ma Vowles ha messo subito a tacere tali voci. Nell’ultimo video recap postato sul sito web Williams al termine dell’ultima gara, Vowles afferma: “Logan ha obiettivi molto chiari che deve raggiungere prima della fine della stagione e stiamo lavorando con lui continuamente“.

Logan’s on a journey with the team, and we’re behind him all the way 👊💙 James addresses this and more in the latest episode of the @krakenfx Vowles Verdict! 👇 pic.twitter.com/KIP79ajwC6 — Williams Racing (@WilliamsRacing) September 28, 2023



“Questo è il punto fondamentale: stiamo lavorando con lui. Vogliamo che abbia successo e lo vogliamo su questo sedile il prossimo anno. Anche questo dipende molto da noi.” dichiara. “Abbiamo preso un pilota direttamente dalla Formula 2 senza tenere alcun test significativo. Abbiamo passato un giorno e mezzo in Bahrein su questa vettura e poi gli abbiamo augurato ogni bene per una stagione che è stata terribilmente impegnativa per i piloti esordienti, punto“.

SARGEANT IN WILLIAMS, VOWLES: “CI SONO MIGLIORAMENTI”

Il team principal illustra anche come, a differenza di come può sembrare a una prima occhiata, in realtà ci sono stati miglioramenti nel corso dell’ultimo weekend di gara. “Ci sono stati alcuni segnali molto positivi.” ha affermato. “Prima di tutto, Logan non ha le stesse specifiche aerodinamiche di Albon. Abbiamo aggiornamenti sulla monoposto di Alex che non sono ancora presenti su quella di Logan, a causa della quantità di usura che abbiamo avuto quest’anno. Così, quando spesso vedete un distacco nelle prestazioni, non è solo quello che sembrerebbe guardando i tempi sul giro“.

“Inoltre, se guardiamo al caso di Suzuka, Logan è cresciuto durante tutto il fine settimana. Nelle FP3 ha segnato un tempo che eguagliava quello di Alex e, guardando alla qualifica fino all’incidente, si trovava a un solo decimo dal compagno di squadra, su uno dei circuiti più difficili della stagione“.



“Quindi, il progresso c’è in certe forme.” assicura Vowles. “Ma è chiaramente rovinato da una serie di altri problemi e incidenti che si sono verificati. Continueremo a lavorare con Logan e a investire in lui, poiché vogliamo che abbia successo. E’ nel percorso assieme a noi di Williams. Abbiamo un programma per giovani piloti nel quale continueremo a investire. Solo quando tutti noi arriveremo alla conclusione di aver raggiunto la fine di quella strada, penderemo una decisione. Ma non siamo neanche lontanamente vicini a tutto questo. Non ancora.” conclude.