GP Miami, Verstappen: “A mio agio con gli aggiornamenti”

Max Verstappen ha chiuso in seconda posizione le qualifiche del Gran Premio di Miami 2026, quarto appuntamento del Mondiale. Verstappen, mai davvero competitivo nelle prime gare della stagione, ha finalmente trovato il feeling con la sua monoposto grazie agli aggiornamenti portati a Miami. Alle sue spalle ha lasciato Charles Leclerc, terzo a soli 345 millesimi dalla pole.

Il grande protagonista della sessione è stato tuttavia Andrea Kimi Antonelli, autore di un primo time attack di assoluta perfezione. L’italiano ha fermato il cronometro sull’1:27.798, conquistando così la terza pole position consecutiva in questo inizio di stagione. Un filotto straordinario che lo proietta sempre più tra i favoriti per il campionato.

Very happy with that front row! Incredible turnaround @redbullracing pic.twitter.com/RcrxIuUVY4 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 2, 2026

Verstappen e gli aggiornamenti: i frutti si sono visti

Il quattro volte campione del mondo ha pagato appena 166 millesimi dalla pole di Antonelli. Un distacco minimo, che racconta meglio di qualsiasi parola il cambio di passo della Red Bull nell’arco di un solo weekend. Ai microfoni della Formula 1, Verstappen ha spiegato le ragioni di questa ritrovata competitività.

“Sicuramente la macchina non era andata alla grande negli ultimi circuiti. Non ero mai riuscito a trovare il modo per farla andare al massimo. Oggi gli aggiornamenti mi hanno fatto sentire molto più a mio agio, i frutti si sono visti. Essere in prima fila è meglio di quanto mi aspettassi”.

Sulla gara di domani, il pilota Red Bull ha mantenuto un atteggiamento cauto ma fiducioso. Partenza, meteo e gestione del traffico saranno i tre fattori chiave. “Innanzitutto dovrò partire bene, non ne ho fatte tante quest’anno. Poi vedremo quale sarà il meteo. Sono comunque contento di dove siamo. Possiamo continuare a spingere per ridurre il gap. La Sprint è andata bene ma avevo aria pulita. Vedremo cosa succederà in gara“.

Il Circus è pronto per una domenica di grande spettacolo: Antonelli dalla pole, Verstappen al suo fianco e Leclerc in seconda fila. La corsa di Miami, anticipata alle 19 per il rischio di temporali, si preannuncia aperta a qualsiasi scenario.