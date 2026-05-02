GP Miami: la griglia di partenza in Florida

Antonelli in pole come Schumacher e Senna, secondo un Verstappen rinato, Leclerc in terza posizione

Con uno straordinario tempo di 1:27.798, Kimi Antonelli sigla la pole position per il GP di Miami. Il leader del mondiale mette a segno la terza pole consecutiva andando ad eguagliare Michael Schumacher e Ayrton Senna. Insieme a lui, in prima fila, un rinato Max Verstappen. L’olandese ha stupito tutti con un ultimo run degno dei titoli che porta. In seconda fila Charles Leclerc, migliorando il tempo rispetto alla Sprint Qualifying di ieri ma ancora troppo distante dal tempo necessario, e Lando Norris. Il britannico, dopo aver brillato nella Sprint, è incappato prima in un errore in Q2 e poi non è riuscito a trovare il ritmo per un buon giro (come il compagno di squadra Piastri, 7° tempo).

La Top 10 delle qualifiche di Miami: Russell delude, Colapinto brilla

Il veterano della Mercedes, George Russell, fatica per tutta la qualifica, riuscendo però a strappare un quinto posto. Alla partenza sarà affiancato dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, questa volta lontano dal compagno di squadra. Oscar Piastri apre la quarta fila, sottolineando la difficoltà di McLaren in questa sessione. Chi invece ha brillato e ha stupito è Franco Colapinto, che per la prima volta riesce a stare davanti al compagno Pierre Gasly. Il pilota di Rouen, infatti, chiude la quinta fila tutta francese, insieme al parigino Isack Hadjar che lo precede.

Kimi Antonelli and Max Verstappen on the front row! Here’s your Miami Grand Prix starting grid ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/cH0yp8FKq4 — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Il Gran Premio di Miami scatterà domani alle ore 22:00. Ma attenzione: è prevista pioggia e la direzione gara potrebbe decidere di aprire il parco chiuso. In questo modo, tutti i team avranno la possibilità di fare modifiche alle vetture. Viste le condizioni meteo avverse, non è da escludere anche una possibile posticipazione della gara.

La griglia di partenza del GP di Miami

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Franco Colapinto (Alpine) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Perez (Cadillac) Gabriel Bortoleto (Audi)