GP Miami, Leclerc: “Dobbiamo ancora migliorare”

Charles Leclerc chiude al terzo posto nelle qualifiche del GP di Miami e scatterà dalla seconda fila con davanti Kimi Antonelli e Max Verstappen

Le qualifiche del GP di Miami ci hanno regalato molte emozioni, con vari piloti in gioco per la pole, Leclerc con la sua Ferrari riesce ad ottenere il terzo posto, mentre davanti a tutti si piazzano Antonelli e Verstappen. Il pilota monegasco nonostante le varie difficoltà è riuscito a far fermare il cronometro in 1:28:143, 3 decimi distante dalla pole position. Leclerc con questo risultato conferma l’ottimo andamento del suo weekend che è partito con il terzo posto conquistato nella Sprint Race.

Leclerc ammette le difficoltà e parla dei danni avuti in Q2

Il pilota numero 16 ammette le varie difficoltà avute nella classica conferenza post qualifiche elogiando però gli aggiornamenti che hanno comunque permesso alla Ferrari di fare un passo in avanti. Infatti ai media afferma: “Non siamo stati abbastanza veloci, abbiamo portato un pacchetto significativo che ci ha aiutati parecchio, ma dobbiamo ancora migliorare un pò. Le qualifiche sono state complicate. Non è stato semplice costruire un giro solido, la monoposto si è comportata in modo strano tra un giro e l’altro”.

Inoltre durante il Q2 , il pilota della Ferrari si è reso protagonista di una leggera escursione sul cordolo che però non ha riportato danni alla monoposto. Sul possibile danno al fondo segnalato al termine, il monegasco ha aggiunto: “Non ho ancora avuto riscontro col team, il contatto è stato pesante ma sono certo che non ha compromesso la performance del Q3. Le mie sensazioni al volante non sono cambiate”.

Leclerc pensa alla pioggia in gara e analizza i vari scenari

Il GP di Miami 2026 è un’incognita meteo: la FIA ha anticipato la partenza alle 19:00 italiane (le 13:00 locali) per evitare il picco dei temporali, ma il rischio pioggia resta del 40% al via e sale al 60% durante la gara. Charles Leclerc, che scatterà dalla terza posizione ha comunque espresso il suo punto di vista per la gara di domani: “Sappiamo che porterà pioggia, potrebbe essere la nostra prima gara sul bagnato. Vedremo cosa accadrà”.