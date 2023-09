Vowles mette in guardia Sargeant: guarda che Albon!

Il team britannico guarda in alto, spinto dalle ambizioni del tailandese: al contempo, la mancanza di risultati di Sargeant inizia a essere pericolosa

Il percorso di crescita della Williams in quest’ultima stagione continua a sorprendere tutti i tifosi. E, nonostante la strada sia ancora lunga e tortuosa, sembra esserci una piccola speranza per la scuderia di ritornare col tempo ai vecchi fasti. L’eccezionale bottino di 21 punti, che al momento garantisce alla scuderia il settimo posto in classifica, è stato conquistato con talento da Alexander Albon. Che continua a sorprendere, gara dopo gara, per le sue ottime prestazioni.

Alex is LIVE from our Fan Zone in Singapore! 👋 Watch below! 📺👇 pic.twitter.com/MMaaUxNkXO — Williams Racing (@WilliamsRacing) September 13, 2023



Ancora nessun risultato, invece, da parte del nuovo arrivato, Logan Sargeant. Il rookie statunitense non si è mostrato ancora in grado di lottare per la zona punti, anche nelle occasioni in cui l’impresa poteva essere alla sua portata. Come se non bastasse, è stato anche protagonista di una serie di incidenti. L’ultimo dei quali avvenuto a Zandvoort, sia in qualifica che in gara (quest’ultimo, tuttavia, scatenato da un problema idraulico).

James Vowles, per la prima volta al timone della scuderia britannica, ha raccontato a Sky Sport di come ha affrontato la questione con Sargeant. “Gli ho spiegato: qui vale la meritocrazia, non sei qui soltanto perché ti vogliamo qui. Ma devi guadagnarti il tuo posto.” ha dichiarato Vowles riguardo Sargeant. “Questo è il pinnacolo del motorsport. Quello che vogliamo da te è di seguire le linee generali e il percorso di sviluppo. Di continuare a guardare avanti, in confronto ad Albon. In questo modo ci sarà un posto qui per te. Ci sono stati dei punti che erano alla tua portata – come a Zandvoort. Conquistali. E’ così che ti guadagni la tua strada in Formula 1“.

WILLIAMS: VOWLES SULLA SITUAZIONE DI SARGEANT

Vowles sembra avere già un’idea chiara della situazione attuale in cui si trova la squadra: “Nella nostra posizione, bisogna lavorare sui piloti e capire a che punto siano.” ha affermato. “Albon rimarrà qui a lungo termine, posso già dirvi questo. Per quanto riguarda Sargeant, lui si trova sulla giusta via per lo sviluppo. Deve soltanto continuare a migliorarsi, gara dopo gara“.

We keep building 📈 pic.twitter.com/jw6SUrlJKp — Williams Racing (@WilliamsRacing) September 3, 2023



Con una lucidità analitica, il team principal ha ripercorso il cammino della Williams nel corso di quest’anno, mettendo il luce pregi e difetti. “All’inizio della stagione, salvo che per i test, non avevamo il ritmo giusto ed eravamo indietro rispetto agli altri. Quel punto che abbiamo segnato in Bahrein lo abbiamo ottenuto soltanto bloccando alcune squadre per un po’ di tempo. Il team ha fatto un ottimo lavoro – Silverstone, Montreal – per mantenere la strategia. Ci sono state delle volte in cui si è creato un trenino dietro le nostre vetture“.

“Il GP d’Olanda è stata la prima occasione in cui siamo stati davvero forti, senza bloccare le altre monoposto, ma portando a termine sorpassi in pista e lottando per le posizioni. Non abbiamo fatto un ottimo lavoro lì, perché abbiamo lasciato dei punti sul piatto. Siamo ovviamente delusi, ma voglio che ci sia questa delusione ora, che ci spinga a volere sempre più punti ora che siamo in zona.” ha spiegato. “Siamo sul percorso giusto, ma siamo anche consapevoli del fatto che ciò che è successo a Zandvoort non per forza si ripeterà in tutti i circuiti ad alto carico che rimangono in calendario. Le circostanze hanno giocato a nostro vantaggio.” ha concluso Vowles.