GP Miami, gara anticipata alle 19 ora italiana

GP Miami, gara anticipata alle 19

Il GP di Miami cambia programma e la gara è stata anticipata alle 19 ora italiana. La FIA ha confermato la modifica dell’orario di start della gara domenicale per ridurre il rischio di interruzioni legate ai temporali e fulmini attesa sulla Florida nel pomeriggio.

GP Miami, gara anticipata per rischio temporali e fulmini

La scelta arriva dopo l’ultimo aggiornamento meteo che prevede temporali intensi e rischio di fulmini nella fascia pomeridiana su Miami. In quelle condizioni, i protocolli di sicurezza impongono possibili sospensioni anche prolungate o addirittura lo stop della gara.

Anticipare la gara serve quindi a ridurre il rischio di interruzioni e a garantire che il Gran Premio si possa disputare in modo regolare e completo.

Nuovo start per la gara di oggi

La gara del GP di Miami è stata anticipata, dopo la decisione di precedere lo start per motivi di sicurezza legati al meteo.

La modifica riguarda esclusivamente la gara domenicale, mentre il resto del programma del weekend resta invariato. FIA e F1 hanno confermato che l’obiettivo è evitare la finestra oraria più critica, mantenendo condizioni più stabili per lo svolgimento del Gran Premio.

GP Miami, team in allerta: strategie da rivedere dopo il cambio d’orario

Il cambio d’orario costringe i team a rivedere in fretta piani e strategie, soprattutto per gestione gomme e preparazione al via.

Con una gara anticipata, le condizioni della pista potrebbero essere leggermente più fresche e meno estreme rispetto al previsto, ma resta l’incognita meteo. Anche le simulazioni fatte nei giorni precedenti diventano solo parzialmente affidabili, obbligando ingegneri e piloti ad adattarsi in tempo reale.

Condizioni estreme: pioggia e fulmini in arrivo

Il weekend di Miami è stato segnato da forte instabilità atmosferica, con temperature elevate e un’alta probabilità di temporali nel pomeriggio.

Le previsioni indicano soprattutto rischio di piogge intense e fulmini, condizioni che in Florida possono portare a sospensioni immediate delle sessioni. Proprio questa finestra critica ha spinto FIA e organizzatori a intervenire in anticipo per evitare problemi durante la gara.

Start anticipato e caos potenziale: gara tutta da vivere

Con la gara anticipata, il GP di Miami entra in una dimensione diversa ancora prima del semaforo verde. A Miami, però, resta una sola certezza: nulla è davvero sotto controllo fino alla bandiera a scacchi.