Palou-McLaren, la Formula 1 ne risentirà

La Formula 1 in futuro potrebbe mai pentirsi della decisione di Alex Palou, di tagliare i rapporti con la McLaren? Scopriamolo insieme

Prima di spiegare le dinamiche, è bene chiarire di che pilota stiamo parlando. Alex Palou è il vincitore del titolo Indycar del 2021, e attuale leader del campionato. Un pilota che sembrava destinato a unirsi con il team della McLaren per il 2024. Tuttavia qui, non si parla solo di Indycar, perchè la McLaren aveva già previsto un potenziale percorso verso la Formula 1, iniziando come ‘pilota di riserva’. Nonostante l’offerta, qualcosa non deve essere piaciuto al pilota Indycar, che senza alcun preavviso sarebbe tornato a far parte della precedente squadra.

Lasciati da parte i dissapori, e il fatto che la McLaren abbia avviato un procedimento legale contro Palou. Il manager americano Zak Brown crede che in futuro la Formula 1 potrebbe risentirne di questa ‘perdita’, di fronte anche al talento che Alex aveva gia dimostrato in altre categorie. “Io credo che in Formula 1 bisogna fare davvero tanto per fare in modo di competere con una macchina del genere. Lui ha sicuramente dimostrato di essere un gran pilota, ma non credo che la Formula 1 lo scoprirà mai a questo punto.”

Ad unirsi al parere del boss McLaren, c’è anche Agustin Canapino, due volte vincitore del titolo Indycar, che spezza una lancia a favore del pilota, facendo un analisi del suo talento. “Nella mia opinione, Palou è un pilota più completo di Verstappen. Quello che Palou fa nell’Indy secondo me è più straordinario, è un vero e proprio alieno. Ma chiaramente questo è solo il mio pensiero. Verstappen anche è straordinario nelle sue prestazioni. Non vorrei che i tifosi di Verstappen mi criticassero dopo aver detto questo. Ma per me l’Indycar rende i piloti completamente diversi, correre in un circuito ovale come quello è davvero estremo”.