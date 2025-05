Villeneuve attacca McLaren dopo il GP di Imola: “Mentalità debole”

A seguito del Gran Premio di Imola, l’ex campione del mondo Jacques Villeneuve dice la sua riguardo la situazione in McLaren

Jacques Villeneuve, campione del mondo di Formula 1 nel 1997, ha recentemente criticato aspramente la McLaren per la sua strategia durante il GP di Imola 2025. Secondo Villeneuve, la squadra britannica ha mostrato una mentalità “debole” e priva di aggressività, nonostante disponesse di una monoposto competitiva.

Durante la gara a Imola, Max Verstappen ha superato Oscar Piastri al primo giro con una mossa audace, mentre McLaren ha adottato una strategia conservativa. Villeneuve ha sottolineato che la squadra avrebbe dovuto permettere a Lando Norris di attaccare Verstappen più rapidamente, invece di concentrarsi esclusivamente sulla difesa. Ha dichiarato: “È come se stessero cercando di non vincere. Serve un atteggiamento da vincenti, devi voler vincere. Non puoi solo difenderti”.

Jacques Villeneuve: “Nessuno ricorda il campionato costruttori”

Inoltre, Villeneuve ha criticato la dichiarazione del team principal Andrea Stella, che, a seguito del GP di Imola, ha affermato che la priorità di McLaren era il campionato costruttori. Il canadese ha risposto: “Nessuno si ricorda del campionato costruttori. La gente ricorda chi è il campione del mondo”, criticando nuovamente la mentalità dei team.

Queste osservazioni evidenziano una crescente frustrazione nei confronti della gestione strategica della McLaren, soprattutto considerando la competitività della loro vettura. Con il campionato che si avvicina alla fase cruciale, la squadra dovrà affrontare sfide significative per mantenere la leadership nel campionato costruttori e per supportare efficacemente i suoi piloti nella lotta per il titolo mondiale.