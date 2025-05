Formula1: ufficiale la collaborazione con Disney

A partire dal 2026, Topolino e amici Disney entreranno nel mondo della Formula 1 con esperienze, contenuti e merchandising dedicati.

Un’alleanza tra due giganti dell’intrattenimento

Nel 2026 prenderà il via una delle collaborazioni più sorprendenti e promettenti del panorama mondiale dell’intrattenimento: la Formula 1 e Disney uniranno le forze per dare vita a un’esperienza unica, capace di fondere la passione per il motorsport con la magia dell’universo Disney.

L’annuncio ufficiale è stato accolto con entusiasmo da entrambe le parti e ha già suscitato grande curiosità tra i fan di tutto il mondo.

Questa partnership mira a creare un ponte tra due mondi apparentemente distanti ma incredibilmente complementari, valorizzando l’eredità iconica di personaggi come Topolino, Minnie, Paperino e molti altri all’interno dell’ambiente dinamico e tecnologico della Formula 1.

Obiettivo: espandere il pubblico e unire generazioni

Secondo quanto dichiarato da Emily Prazer, direttrice commerciale della Formula 1, questa collaborazione rappresenta un passo strategico per ampliare il bacino di utenza del circus automobilistico: “Unendo i nostri 820 milioni di fan globali con il potere narrativo e creativo di Disney, possiamo raggiungere nuove generazioni e famiglie che forse finora non si erano avvicinate al nostro sport”.

L’accordo prevede la presenza dei personaggi Disney all’interno dei contenuti ufficiali della F1, nonché in eventi speciali, attività promozionali, esperienze dal vivo e una nuova linea di merchandising.

L’obiettivo non è solo attrarre un pubblico più giovane, ma anche creare un punto d’incontro tra generazioni diverse, unendo la tradizione della Formula 1 con il fascino eterno dei personaggi Disney.

Una celebrazione per i 100 anni di Topolino, con Formula 1

Tasia Filippatos, presidente di Disney Consumer Products, ha sottolineato come questa collaborazione arrivi in un momento molto significativo per la compagnia: “È il modo perfetto per celebrare il centenario di Topolino. Siamo entusiasti di portare la nostra creatività nel mondo della F1, dando vita a prodotti e contenuti che parlino sia ai fan Disney che a quelli della Formula 1”.

L’unione di questi due marchi iconici promette non solo un incremento nelle vendite di prodotti a tema, ma anche un rinnovato slancio per entrambi i brand in termini di visibilità e posizionamento globale.

Il merchandising dedicato comprenderà una gamma di prodotti esclusivi, dalle miniature ai capi di abbigliamento, tutti caratterizzati da un design che unirà il dinamismo delle corse alla fantasia dell’universo Disney.