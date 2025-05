GP Imola: la sintesi di gara

Terminato ufficialmente il GP di Imola: la sintesi di ciò che è successo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Cala il sipario sul GP di Imola, con una sintesi gara totalmente contraria ai numerosi pronostici. All’Autodromo Enzo e Dino Ferrari la maggior parte dei piloti opta di partire con una mescola gialla. Scelta diversa presa, invece, dalle due Haas, Tsunoda e Antonelli, che puntano invece su pneumatici hard. Dopo un quasi contatto tra Max Verstappen e George Russell alla partenza, l’olandese conquista la prima posizione dopo un fantastico sorpasso. Lotta immediata tra Pierre Gasly e Charles Leclerc. Quest’ultimo subito pronto a scalare la griglia.

Fuori pista per Gasly durante la lotta con la Rossa di Leclerc, che lo costringe a perdere diverse posizioni. Intanto, leggero fuori pista anche per Colapinto. Non un ottimo inizio per le due Alpine. Lotta per la posizione anche tra Lando Norris e, ancora una volta, George Russell. Il tutto vinto da Norris con uno spettacolare sorpasso all’undicesimo giro. Leclerc opta per un primo pitstop piuttosto anticipato. Con Russell e Sainz che seguono il suo esempio. Contemporaneamente, leggero fuoco ai pneumatici anteriori di Fernando Alonso all’uscita dalla pit lane. Problema risolto quasi immediatamente e in modo autonomo.

La Williams continua a sorprendere

Prima parte di gara ottima per la Williams di Alexander Albon, che si mantiene costantemente in zona punti. Piastri procede nella risalita, ma nei primi giri ha già usurato parecchio gli pneumatici. Intanto Leclerc prende la scia di Tsunoda e si prende l’undicesima posizione. Movimenti sospetti per la Mercedes. Una vera e propria “gara di cuore” per Leclerc, con una Ferrari che quasi eguaglia il ritmo della McLaren. Norris si ferma al ventottesimo giro, permettendo così a Piastri di guadagnare la terza posizione. Poco dopo bandiera gialla causata dalla Haas di Ocon ferma sul prato. La situazione causa l’entrata della Virtual Safety Car, tolta al 31esimo giro. Un grandissimo jolly per Verstappen.

Leggero contatto senza conseguenze tra Tsunoda e Sainz, simile a quello avuto sempre tra i due in Bahrain. Hamilton, con un gran passo gara, sorpassa Hadjar e si piazza dietro Piastri. Kimi Antonelli concede la posizione a Leclerc. Chi non ha fatto il secondo cambio gomme accusa di più la seconda parte di gara. Piastri supera in modo abbastanza prevedibile Albon, con l’australiano che accende subito un fucsia nel primo settore.

Ocon e Antonelli out

Problemi per Andrea Kimi Antonelli al 46esimo giro, che presenta problemi indefiniti alla vettura. Bandiera gialla e ulteriore safety car, tolta al 53esimo. Norris ne approfitta e, con un attacco immediato, supera il compagno di squadra australiano e guadagna la seconda posizione. Ennesima lotta tra le due monoposto Ferrari e Alex Albon, ma quest’ultimo finisce fuori pista e perde la posizione. Al termine della gara, la vittoria del Gran Premio dell’Emilia Romagna va a Max Verstappen, seguito da Lando Norris e Oscar Piastri. Quest’ultimo con un po’ l’amaro in bocca dopo le qualifiche di ieri.

