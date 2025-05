GP Imola: Verstappen supera Senna e Prost!

Un trionfo storico all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Max Verstappen ha scritto un nuovo capitolo nella storia della Formula 1 con la sua quarta vittoria consecutiva all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Con questo successo, Verstappen si è issato al secondo posto nella classifica dei piloti con più vittorie su questo storico circuito, superando leggende come Ayrton Senna e Alain Prost, entrambi fermi a tre. Davanti a lui, ora, resta soltanto Michael Schumacher con sette trionfi.

Il dominio dell’olandese in Emilia-Romagna è impressionante: delle cinque edizioni disputate da quando Imola è tornata in calendario nel 2020, Verstappen ne ha conquistate quattro. Solo nel 2020 non è riuscito a salire sul podio a causa di una foratura che lo ha costretto al ritiro mentre si trovava in seconda posizione. In quell’occasione fu Lewis Hamilton ad approfittarne per ottenere la vittoria.

Un circuito tornato grazie alla pandemia

Il ritorno di Imola nel calendario di Formula 1 è stato uno degli effetti inattesi della pandemia di COVID-19. Nel 2020, per sopperire alla cancellazione di diversi appuntamenti, Liberty Media ha reintrodotto questo tracciato leggendario come sede di gara. Il successo dell’evento ha spinto gli organizzatori a firmare un contratto quinquennale, che ha garantito la presenza del circuito fino al 2025.

L’edizione appena conclusa rappresenta dunque la quinta e, secondo l’attuale calendario, ultima tappa a Imola. Il futuro del Gran Premio è incerto, complice l’arrivo di nuove destinazioni come Madrid e la volontà di mantenere un limite di 24 gare annuali.

Un dominio senza rivali

Dal 2021 in poi, Verstappen ha letteralmente dominato a Imola. Le sue vittorie nel 2021 e 2022 sono state schiaccianti, con margini superiori ai 20 secondi sugli inseguitori. Nel 2022 ha vinto anche la Sprint Race, portando a cinque il numero totale dei successi in gare ufficiali su questo tracciato.

Questi risultati non solo dimostrano l’affinità del pilota Red Bull con il circuito italiano, ma consolidano anche la sua posizione tra i grandi della storia della Formula 1. Il fatto che abbia ottenuto questi risultati in così poche partecipazioni rende l’impresa ancora più straordinaria.

Un addio (forse) temporaneo

Verstappen ha espresso chiaramente il suo desiderio di vedere Imola rimanere nel calendario di Formula 1. Il legame affettivo con questo tracciato è forte, anche perché qui ha costruito una parte importante della sua leggenda sportiva. Tuttavia, i piani futuri di Liberty Media sembrano puntare altrove, con nuovi circuiti e una strategia orientata a massimizzare l’impatto commerciale della competizione.

Nonostante ciò, la storia insegna che nulla è definitivo in Formula 1. Proprio come il ritorno a Imola nel 2020 era stato inaspettato, non si può escludere che la pista emiliana possa fare ancora una volta il suo ingresso nel calendario. Fino ad allora, la quarta vittoria di Verstappen potrebbe rappresentare non solo un record, ma anche un commiato degno da un circuito che ha fatto la storia.