Vettel escluso dalla line up Aston Martin 2021

Il team principal della Racing Point ha escluso la possibilità si vedere Vettel in Aston Martin nel 2021.

Non cessano le chiacchiere sul marcato piloti nel paddock di Formula 1. In particolare non cessa la curiosità sul futuro del quattro volte Campione del Mondo. Da quando la Ferrari ha annunciato il termine della collaborazione con il tedesco, Sebastian Vettel si è preso una pausa per valutare le opzioni a disposizione. Le line up per il mondiale 2021 stanno prendendo lentamente forma e i posti vacanti iniziano a diminuire. Fino a poco tempo fa sembrava certo un accordo Vettel-Aston Martin, ma le dichiarazioni di Szafnauer hanno lasciato intendere altro.

Infatti, in una recente intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport, il team principal della Racing Point ha chiuso le porte al tedesco, sostenendo di non averlo mai preso in considerazione.

“Abbiamo scelto i nostri piloti due anni fa, non c’è più niente da confermare. Sebastian Vettel non c’è mai stato”.

VETTEL NON ESCLUDE NESSUNO SCENARIO

Surreale pensare ad una Formula 1 senza Vettel eppure il tedesco non esclude nessuno scenario per il proprio futuro, nemmeno il ritiro. Il 32enne, che ha ancora voglia di correre e lottare, non ne vorrebbe proprio sapere di andare in pensione ma dovrà fare bene i conti con i sedili rimasti liberi. Nel corso delle passate settimane ha spesso ripetuto: “Non ho una risposta sul mio futuro, se l’avessi ve la darei. Potrei averla tra qualche tempo, ma non voglio mettermi fretta. Se trovassi il pacchetto giusto credo che avrei ancora la mia possibilità di dare il mio contributo, non sento di avere nulla in meno rispetto alle stagioni precedenti”.

“Non ho ancora firmato nulla e non ho nessun contratto davanti a me. Sto parlando con alcuni team, questo non è un segreto. Ho messo subito in chiaro che vorrei restare qui e correre in testa. Vorrei correre ma non escludo nessuna possibilità, nemmeno un anno sabbatico”, ha così aggiunto.

