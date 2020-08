Vettel-Aston Martin 2021: gli sponsor di Perez non ci stanno

Le testate italiane danno per certo l’approdo di Vettel in Aston Martin nel 2021, ma alcuni rumors sostengono che gli sponsor di Perez stiano cercando di impedirlo.

L’annuncio shock del divorzio tra Sebastian Vettel e Ferrari, mesi fa, ha lasciato tutti un po’ perplessi: sarebbe un peccato non rivedere più il campione tedesco nel paddock della Formula 1. In effetti i top team non hanno mostrato interessi per il pilota tedesco dopo la notizia a sorpresa, e le altre squadre come McLaren e Renault, hanno la line up completa almeno fino al 2021. L’unico team interessato al quattro volte iridato sembra essere la Racing Point, che nel 2021 diventerà Aston Martin.

Ad essere sacrificato per far posto a Vettel sarebbe, a furor di logica, Sergio Perez. Il pilota messicano già da luglio, appariva pronto per ricevere la temuta notizia del suo allontanamento. Lance Stroll, infatti, appariva certo del suo posto nella scuderia inglese, dato il legame parentale con la proprietà. “

E’ chiaro chi dovrebbe andare. Anch’io sono padre, certamente non caccerei di casa mio figlio”, diceva a luglio il messicano. Con il ritorno nel Gran Pemio di Spagna però, Sergio Perez è apparso più fiducioso della sua riconferma per il prossimo anno.“Non posso fare nulla per le voci su Vettel. La squadra mi ha detto che vogliamo continuare. Il mio posto sembra sicuro“, dichiarava così il messicano.

I colleghi tedeschi di SpeedWeek, sostengono che l’ottimismo di Perez sia dovuto al fatto che i suoi sponsor stiano mettendo pressione al team di Stroll per confermargli il posto. Pare che siano disposti ad aumentare il finanziamento per il loro testimonial messicano. Questa indiscrezione andrebbe a scontrarsi con alcune fonti italiane, che danno per certa la firma di Sebastian Vettel per l’Aston Martin a Spa, durante il weekend del GP del Belgio. L’ex Red Bull andrebbe a percepire 15 milioni di euro a stagione se decidesse di gareggiare con la scuderia inglese nel 2021.

HORNER: “VETTEL NON HA BISOGNO DI CORRERE NEL 2021”

Intanto, il team principal Red Bull, Christian Horner, ha dichiarato che per Vettel l’anno sabbatico non sarebbe un problema, in quanto sarebbe molto appetibile anche nel 2022. “Se volesse prendersi un anno di pausa, sarebbe comunque molto attraente per le squadre”, ha detto a planetf1. “

Non ha bisogno di stare in Formula 1 per essere ancora lì fra due anni. Quello che ha ottenuto in questo sport è qualcosa di fenomenale e sono sicuro che sta pensando intensamente alla sua prossima mossa. Al momento sta portando molto peso sulle spalle e deve essere molto difficile per lui”, ha concluso Horner.

Rosario Busacca