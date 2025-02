Verstappen sul suo futuro: “È molto difficile dire cosa accadrà”

Tanto si è speculato in questi mesi sul futuro di Max Verstappen che, ancora oggi, lo stesso appare piuttosto incerto: al momento, Red Bull ancora nel mirino

Nonostante il contratto con la Red Bull attivo fino al 2028, nell’ultimo anno il futuro di Verstappen è stato costantemente legato ad altri team. Per citare degli esempi, sia la Mercedes che l’Aston Martin non hanno nascosto il loro desiderio di ingaggiare l’olandese. Tra le due, la “proposta più seria” sembra essere stata quella dell’Aston. Soprattutto dopo l’assunzione del guru del design Adrian Newey. In aggiunta, da non dimenticare è che l’Aston Martin intraprenderà anche una partnership tecnica con Honda, attuale fornitore della Red Bull.

Ma i passi avanti dell’Aston verso l’attuale Campione del Mondo non sembrano poi essere stati così sottili. Pare, infatti, che la scuderia abbia provato ad attirare l’attenzione di potenziali sponsor sostenendo un – quasi – confermato ingaggio di Verstappen nel prossimo futuro. Affermazioni fortemente negate dal team, che ha dichiarato a PlanetF1.com: “Un portavoce di Aston Martin Aramco ha negato categoricamente la notizia“. In risposta al rapporto, il team di Verstappen non sembra essersi smosso troppo.

Possibili cambiamenti per il Campione olandese?

Entrambi gli attuali piloti dell’Aston Martin, Fernando Alonso e Lance Stroll, sono sotto contratto per almeno le prossime due stagioni. Tuttavia, all’inizio di questa settimana, il rinomato giornalista del Circus Mark Hughes ha affermato che sono in corso negoziazioni per portare Verstappen in Aston Martin. L’accordo tra i due è definito da Hughes come: “una possibilità molto reale. Il passo successivo più ovvio per entrambe le parti“.

E’ ormai risaputo che Verstappen abbia un ottimo rapporto con il due volte iridato Fernando Alonso. Voci ammettono che, lo scorso anno, i due abbiano discusso la possibilità di gareggiare insieme nella leggendaria 24Ore di Le Mans. In una recente intervista con la pubblicazione spagnola Marca, a Verstappen è stato chiesto se vedesse Alonso o Sainz come possibili compagni di squadra. E la sua risposta non è tardata ad arrivare: “In futuro è molto difficile dire cosa accadrà. Sono molto felice di avere avuto l’opportunità di gareggiare con Fernando e Carlos“. Verstappen, la cui prima vittoria in Formula 1 risale al Gran Premio di Spagna del 2016, ha solo belle parole per la terra natia dei due compagni. Che lo aspetti una nuova vittoria a Barcellona la prossima stagione?