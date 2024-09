Newey in Aston: Verstappen sarà il prossimo?

Adrian Newey è stato recentemente annunciato dall’Aston Martin: potrebbe essere questo il fattore scatenante che attirerà Max Verstappen nel team in futuro?

All’inizio di questa settimana, l’Aston Martin ha confermato il suo ingaggio clamoroso di Adrian Newey; la mente tecnica dovrebbe unirsi alla squadra all’inizio del 2025.

Si tratta di un’acquisizione importante per la squadra di Silverstone e potrebbe creare un effetto domino, con Max Verstappen come pedina finale dopo Newey.

Il concetto di Max Verstappen che passa all’Aston Martin non è affatto strano, anzi, è diventato sempre più logico negli ultimi tempi. Con la Mercedes che è anche nota per essere alla ricerca della sua firma, ci sono apparentemente molte opzioni interessanti per Verstappen.

Naturalmente, è difficile ignorare Newey e il suo passaggio all’Aston Martin: Verstappen e Newey hanno grande stima l’uno dell’altro per ovvi motivi.

Tutto il successo di Verstappen è dovuto alle macchine create da Newey, ampiamente considerato uno dei più grandi progettisti di automobili di sempre.

Newey non sarebbe l’unica vecchia conoscenza che Verstappen incontrerebbe all’Aston Martin: l’ex responsabile dell’aerodinamica della Red Bull, Dan Fallows, ora lavora come direttore tecnico della squadra con sede a Silverstone.

Gli elementi che erano interessanti e che hanno spinto Newey a cambiare sono interessanti anche per Verstappen.

Aston Martin impiega menti incredibilmente brillanti che lavorano in una struttura all’avanguardia inaugurata l’anno scorso, dotata di una galleria del vento.

Tutto è stato possibile grazie ai soldi, ma soprattutto grazie all’ambizione di Lawrence Stroll, che ha più volte dimostrato di non badare a spese per mettere insieme la squadra dei suoi sogni.

I soldi non sembrano giocare un ruolo immediato per Stroll

Verstappen guadagna una cifra astronomica alla Red Bull, che altri team non possono facilmente spendere per il pilota stellare.

Inoltre, Verstappen ha accordi molto chiari riguardo agli sponsor personali e alla sua vita fuori dalla pista. Aston Martin sembra non avere limiti immediati in quest’area e sta anche cercando con impegno un pilota che possa dare alla sua auto sportiva un po’ travagliata una nuova motivazione.

Attirare Verstappen sarebbe una spinta enorme per Aston Martin, non solo per il team di F1, ma anche per il marchio di auto sportive e i suoi azionisti. Supponendo che Alonso chiuderà la sua carriera nei prossimi anni, c’è un’opportunità per Verstappen di assumere i doveri del suo collega campione del mondo e di far modellare il team attorno a lui.

Se questo è ciò che vuole Verstappen, Stroll si occuperà di tutto.

Un altro fattore chiave potrebbe essere la possibilità che Verstappen si riunisca alla Honda, che fornirà i propulsori alla Aston Martin nel 2026.

Non è un segreto che Verstappen tenga in grande considerazione la Honda, che lo ha aiutato a vincere il suo primo campionato nel 2021.

La Honda è disposta a fare di più per l’olandese, poiché grazie a lui è finalmente riuscita a salire sul podio e a vincere gare con regolarità dopo anni di difficoltà in F1.

Mentre Stroll continua a sviluppare il suo progetto e a mettere a punto tutti gli elementi per una squadra vincente, un occhio attento sarà puntato su Verstappen e sulla possibilità di strappare un altro giocatore chiave ai rivali della Red Bull.