Verstappen: Qual è la line-up da sogno?

Il due volte campione del mondo Max Verstappen si apre ai microfoni della stampa, per parlare di quale sarebbe la line-up perfetta per la Red Bull.

Stagione 2023 di Formula 1 ormai alle porte, e tra le tante dichiarazioni di questi giorni c’è l’interessante punto di vista del due volte campione del mondo della Red Bull. Di fatti, nell’intervista viene chiesto a Max Verstappen quale sarebbe la line-up perfetta per la Red Bull, se lui vestisse i panni di team manager, chiaramente. Nonostante sia stata una domanda piuttosto inusuale, l’olandese pone le mani avanti rifiutando il ruolo di team manager in un futuro lontano.

La scelta del campione è piuttosto varia, considerando il suo passato in Formula 1 e avendo avuto l’opportunità di lavorare con alcuni piloti di talento come Carlos Sainz, e Daniel Ricciardo. Tuttavia, nessuno di questi nomi appare nella line up perfetta di Max Verstappen che si esprime così in merito: “Posso scegliere chiunque? Escludendo me ovviamente vero? Perche non posso vestire i panni di team principal e pilota ovviamente. No? Non è possibile? Scherzo ovviamente.” Con un tono ironico il pilota ‘rompe il ghiaccio’ con la stampa e prosegue poi con le dichiarazioni. “Trovo davvero difficile vedere qualcuno oltre Christian Horner in grado di essere un team principal come lui.

“Per quanto riguarda i piloti , la trovo una scelta piuttosto difficile, sono tutti molto bravi. Ma credo che il primo pilota lo sceglierei con esperienza, magari qualcuno con Fernando Alonso. Poi magari sceglierei qualcuno più giovane , sicuramente metterei Lando Norris nella seconda monoposto. Si , Fernando Alonso e Lando Norris” conclude. Stando a quanto mostra la ‘line-up perfetta’ per il due volte campione del mondo, del nome di Lewis Hamilton, nemmeno l’ombra. D’altra parte sappiamo invece come sia particolarmente unita l’amicizia tra lui e il pilota inglese Lando Norris, che proprio lo scorso anno ha manifestato tutta la sua stima verso l’olandese durante una dichiarazione stampa.