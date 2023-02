McLaren-Red Bull: possibile accordo futuro?

In vista del cambio regolamentare sulle Power Unit del 2026, McLaren sta valutando diverse opzioni di motorizzazione. Tra i papabili, pare esserci pure Red Bull Powertrains, fresca dell’accordo con Ford. Novità in vista in casa McLaren?

Ricorderemo tutti i tempi duri in cui McLaren era motorizzata Honda e riusciva a sento a concludere un Gran Premio con ambedue le monoposto. Gli audio di Fernando Alonso riguardo il famoso “GP2 engine” riecheggiano ancora nel motorhome del team anglosassone. E dopo una parentesi con Renault, McLaren sembra aver trovato la giusta strada con Mercedes. O forse no?

Nel 2026, ormai lo sappiamo, tante cose cambieranno in termini di motorizzazione. Nuovi motori, nuovo gasolio, e l’ingresso anche di tanti nuovi competitors. Ford, Audi, Cadillac, questi sono solo alcuni dei nomi che abbiamo sentito circolare. E seppur la partenrship McLaren – Mercedes vede soddisfatte ambedue le parti, il team boss Zak Brown non vuole precludersi niente, e lasciare aperta ogni possibile via di accordo.

Come confermato anche dalla testata giornalistica “The Independent“, l’amministratore delegato di McLaren è stato visto in casa Red Bull. Il che dunque ha interrogato molti appassionati ed addetti ai lavori. Soprattutto dopo quanto accaduto anno scorso in merito alla questione budget cap. Molti ricorderanno la lettera, scritta proprio da Brown, alla FIA, contro la violazione Red Bull. Lettera chiaramente poi resa nota, e che ben poco è piaciuta ad Horner & Co.

Ma la Formula 1 è uno sport che corre molto veloce. Il passato è passato, e se si vuole sopravvivere in un mondo spietato come lo è questo sport, bisogna sempre guardare avanti. Ed è quello che sta accadendo in casa McLaren.

Brown: “Contenti con Mercedes, ma valutiamo varie opzioni”

Il tempo delle decisioni non è ancora vicino, avendo ancora ben tre stagioni prima della grande rivoluzione, ma allo stesso tempo, non è mai troppo tardi. Specie in Formula 1. E seppur le cose tra Mercedes e McLaren stiano andando più che bene, è anche giusto guardarsi intorno per capire cosa c’è sul piatto degli offerenti.

“Siamo molto contenti del nostro rapporto con Mercedes. Stanno facendo un ottimo lavoro, e noi beneficiamo di ciò.” – ha recentemente detto Brown ai media [PlanetF1.com]

“Io e Andrea Stella, il nostro nuovo TP, stiamo discutendo sul futuro, e su come muoverci in vista del 2026, quando molte cose cambieranno. Questo sport si muove veloce.”

“Ci prospetta una sfida molto eccitante. Ci sono diversi produttori nuovi che si affacceranno al mondo della Formula 1. Non ricordo l’ultima volta con così tanti competitors.”

“Ne stiamo parlando, anche con Andrea, con lo scopo di prendere la miglior decisione per il futuro. Vogliamo essere competitivi anche con le nuove regole nel 2026 ed oltre. Dobbiamo ancora decidere.”

Tante cose cambieranno con l’avvento delle nuove motorizzazioni, e con Red Bull che ha confermato l’accordo con Ford, con Honda sullo sfondo ed altri nuovi futuri ingressi, la scelta si fa bella ampia. Sarà davvero interessante capire come si muoveranno i team non produttori. Anche Aston Martin, Haas e Williams dovranno avere a che fare con questa scelta.