Verstappen pilota incompleto? Rocquelin spiega cosa manca al neocampione

Max si è neolaureato campione per la seconda volta, ma non convince proprio tutti

A dare un nome al titolo, è Guillaume Rocquelin, ingegnere di pista di Sebastian Vettel dopo essere entrato in Red Bull nel 2008. Prima di diventare (all’inizio di quest’anno) il presidente dell’accademia piloti. Rocquelin è apparso NEL podcast “Les Fous du Volant” di Eurosport France e ha fatto un confronto tra Vettel e Verstappen, che ora è a metà strada per i quattro titoli mondiali piloti che il tedesco ha vinto con la Red Bull. Verstappen ha molte qualità ammirevoli, ha spiegato il 48enne francese, ma ritiene che Vettel fosse il “più completo” dei due piloti quando è passato alla Red Bull dalla Toro Rosso nel 2009.

“Penso che Sebastian fosse un pilota più completo di Max quando è arrivato con noi”, ha detto Rocquelin, che inizialmente era l’ingegnere di pista di David Coulthard prima di collaborare con Vettel. “A livello professionale, tecnica, mediazione… si è formato alla ‘scuola’ [Michael] Schumacher, che era il suo idolo”

“Ha fatto molte domande, preso molti appunti e quando è arrivato con noi è stato molto scrupoloso. Non è un caso che abbia vinto diversi titoli. Era più preparato tecnicamente, mentalmente. Penso che Max abbia un talento più naturale, è quello su cui fa più affidamento. Ma Sebastian era e resta il più completo.”

La forza di volontà non è tutto

“Max è sempre stato un capo. Ha un’enorme fiducia in se stesso, sa cosa vuole ed è molto diretto. Sarò onesto: Max è tecnicamente debole rispetto ad altri piloti con cui abbiamo lavorato. Penso che abbia ancora molti progressi da fare. È un leader per il suo atteggiamento, i suoi risultati parlano chiaramente. Ma penso che possa migliorare dal punto di vista tecnico e nel modo di sviluppare la vettura”. Max Verstappen ha saziato la sua “disperata fame” di successo e Rocquelin vede una differenza tra il Verstappen dell’anno scorso e questo, avendo costruito il suo trionfo del titolo nel 2021 imprimendo la sua autorità nella stagione in corso con un record di 14 vittorie e il conteggio ancora in corso.

“Quello che mi ha colpito di più è che ha in qualche modo perso la ‘fame disperata’ che aveva l’anno scorso”, ha detto Rocquelin: “È maturato, ha acquisito consistenza. Vincere il campionato gli ha dato molta fiducia e guida in modo diverso. Non possiamo necessariamente parlare di un singolo trigger. È qualcosa di progressivo. Ci sono varie fasi. Ha iniziato la F1 molto giovane con grande ambizione e forse non con la maturità che ne conseguiva. Ha iniziato anche con la Toro Rosso, che aveva meno esperienza in materia strategica”.

L’inizio dell’era Verstappen? Non per Rocquelin

“Poi sono iniziate le tappe quando è arrivato alla Red Bull. C’era più fiducia nella squadra, era più vicino al suo obiettivo. Con noi ha vinto subito una gara che gli ha permesso di fare un passo avanti. A poco a poco, ha vinto più gare e ha sviluppato legami con i suoi ingegneri”. Rocquelin si riferisce, ovviamente, alla vittoria di Verstappen al suo debutto con la Red Bull al Gran Premio di Spagna 2016 – e ritiene che quello sia stato l’inizio dell'”era” del 25enne piuttosto che quando si è assicurato il suo primo titolo.

“Ha sempre avuto talento”, ha detto Rocquelin, che continua: “Dire che stiamo iniziando un’era perché sta iniziando a vincere titoli non è necessariamente corretto. È iniziato quando ha vinto la sua prima gara con noi. Poi c’è anche la qualità dell’auto. Speriamo di continuare a vincere titoli. Sta a noi realizzare un’auto che corrisponda al suo talento”.