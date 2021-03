Verstappen ed il futuro: Red Bull o Mercedes?

Max Verstappen, tra Red Bull e Mercedes: nulla è certo, ma nulla è da escludere

Un nome, tredici lettere, tanto talento. In poche parole: Max Verstappen. Il giovane gioiellino di casa Red Bull ha infiammato le piste per diverse stagioni, e non intende di certo cambiare rotta. Il suo futuro, però, è incerto. Numerose ipotesi sono state fatte: rimarrà alla scuderia di Milton Keynes, o andrà alla Mercedes? Non ci è dato saperlo, ma secondo Zak Brown, l’affare con il team tedesco è già presto fatto. La risposta di Marko è perentoria: Red Bull è ancora lontana nel discutere il futuro di Verstappen.

Al Daily Mail, parla Brown: “Penso che vedremo Verstappen e Russell alla Mercedes nel 2022. Penso che questa sia l’ovvia conclusione. George sta terminando il suo contratto e Max ha un accordo con imminente chiusura. C’è l’esperienza di Max, e c’è la giovane età di George. Se li prenderà la Mercedes, questa sarà una formazione estremamente forte per i prossimi cinque anni”.

La risposta di Helmut Marko, tramite Sky Sport Germany, non tarda ad arrivare: “Zak Brown è un bravo narratore. Parla tutto il giorno di cose divertenti ma non ha idea di quale sia realmente la nostra clausola sulla risoluzione anticipata del contratto di Verstappen. Non vogliamo legare a noi nessuno che non si senta a suo agio, ma siamo ancora molto lontani dal giorno in cui inizieremo a discuterne. Abbiamo solo bisogno di una monoposto degna del campionato e poi Verstappen sarà più che felice con noi di Red Bull”.

E VERSTAPPEN COSA NE PENSA?

In questo botta e risposta è intervenuto anche il diretto interessato. Al The Sun, afferma Verstappen: “Sono abbastanza rilassato al momento. Voglio solo guidare la mia monoposto. Ogni anno è una nuova sfida: battere gli altri. Questo è l’obiettivo anche quest’anno”

“Non sono una persona che si lascia distrarre facilmente dai discorsi sul mio futuro. Sto bene. E mi sento anche molto bene in squadra, che è la cosa più importante. Vedremo cosa succederà in futuro, ma per il momento non vedo l’ora di vincere qualche gara”, afferma Verstappen per concludere.