UFFICIALE: la stagione 2021 scatterà in Bahrain

Anche quest’anno il calendario del Circus si appresta a subire diverse modifiche, prima fra tutte la decisione di rinviare il consueto appuntamento di apertura

Tra poco meno di due mesi, la Formula 1 tornerà in pista. E, in questo 2021 ancora segnato dalle conseguenze della pandemia, la stagione prenderà il via in Bahrain. Ad annunciarlo è stata la stessa categoria regina del motorsport, attraverso i propri canali digitali. Il mondiale di quest’anno scatterà quindi il weekend del 26 Marzo, mentre la tradizionale tappa australiana subirà un rinvio, già fissato al 19 Novembre.

Le forti restrizioni imposte in Australia a causa del diffondersi del Covid-19, avevano sollevato diversi dubbi anche tra i piloti in merito all’inizio del mondiale 2021. E, propio nelle scorse ore, Liberty Media ha dato voce a questi stessi dubbi, presentando il calendario delle prossime tappe, sebbene non ancora definitivo. Manca, infatti, la data del 30 Aprile – 2 Maggio, che ancora non è stata decisa con certezza.

NUOVO INIZO E NUOVE TAPPE

Il Bahrain, quindi, si appresta a diventare il nuovo appuntamento iniziale del mondiale, caratterizzato dai test pre-stagionali che si terranno proprio sul circuito di Sakhir. In realtà, la data del primo Gran Premio dell’anno rimane quella che già era stata fissata per la tappa in Bahrain, ma la stagione 2021 inizierà con una settimana di ritardo.

Tuttavia, oltre a questo cambio di programma, nel nuovo calendario sono altre le modifiche che sono state introdotte. Imola, infatti, si è aggiudicata il weekend del 16 – 18 Aprile, diventando ufficialmente il secondo Gran Premio italiano del 2021, dopo quello di Monza, già presente anche nella prima bozza del calendario.

Ma non solo. Nella nuova calendarizzazione, come abbiamo detto, manca il terzo appuntamento, ancora in gioco tra altri protagonisti del Circus. Liberty Media starebbe discutendo con gli organizzatori cinesi, ma le porte rimangono ancora aperte anche per il Gran Premio del Portogallo, candidato numero 1 alla sostituzione della tappa in Vietnam, già depennata dal calendario.

IL CALENDARIO ATTUALE PER IL 2021

Stando agli ultimi aggiornamenti, quindi, l’attuale programma per la Formula 1 di quest’anno è il seguente: