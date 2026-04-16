Verstappen e Red Bull: futuro in Formula 1 in bilico?

Verstappen e il futuro in Formula 1: l’ennesima ipotesi

Max Verstappen potrebbe non restare a lungo in Formula 1 se il contesto tecnico e sportivo, almeno in futuro, non tornerà a motivarlo. Questa la sintesi dell’analisi di Nelsinho Piquet che, al microfono di SoyMotor.com, ha parlato del futuro del quattro volte campione del mondo. Secondo l’ex pilota brasiliano, Verstappen è un atleta che non corre per ragioni economiche, ma esclusivamente per la passione e la sfida sportiva.

“Se le cose in Formula 1 non cambiano, è possibile che pensi di fare altro“, ha dichiarato Piquet. Non mancando di evidenziare, inoltre, come il pilota olandese sia noto per la sua autenticità e per la capacità di prendere decisioni in base a cosa lo appassiona davvero.

Le motivazioni della permanenza

“Max non è lì per denaro, ma per il gusto della competizione e del progresso continuo. Se non si sente più stimolato, potrebbe semplicemente intraprendere una strada diversa“, ha aggiunto. Verstappen inoltre, non escluderebbe completamente un addio alla Formula 1 per dedicarsi ad altre categorie del Motorsport, come GT, karting o rally, discipline che gli permetterebbero di ritrovare quel piacere di guida che considera fondamentale.

L’idea di fondo è che il pilota olandese non resterebbe in un ambiente che non gli offre più soddisfazione, anche a costo di cambiare radicalmente percorso. “Ho conosciuto molti piloti che restano in Formula 1 per motivi economici, ma non è il suo caso. Lui cerca il confronto, la passione. Se non la trova, potrebbe decidere di fare altro e poi magari tornare quando la ritrova“, ha spiegato ancora Piquet.

Le possibili strade

Le dichiarazioni arrivano in un momento in cui Verstappen ha espresso più volte critiche nei confronti dell’attuale direzione tecnica del Circus e delle nuove monoposto, che considera meno coinvolgenti da guidare rispetto al passato. Nonostante queste riflessioni, il campione olandese è sotto contratto con la Red Bull fino al 2028.

Tuttavia, il suo accordo includerebbe una clausola di uscita legata ai risultati sportivi, che potrebbe teoricamente aprire scenari inattesi sul mercato piloti. Il futuro di Verstappen resta, in ogni caso, uno dei temi centrali dello sport: una sua eventuale decisione di fermarsi o cambiare categoria avrebbe un impatto immediato sull’intera griglia e non solo, rendendo il suo ruolo ancora una volta decisivo anche fuori dalla pista.

Aurora Ricci