Domenicali: “FIA deve decidere sul futuro dei motori”

Domenicali sui motori: “FIA deve decidere quale strada percorrere”

La Formula 1 si trova in una fase cruciale per il proprio futuro tecnico, con la necessità di definire già entro il 2026 le linee guida per la prossima generazione di motori. È questo il messaggio principale emerso dalle parole del CEO Stefano Domenicali, che ha sottolineato l’urgenza di una decisione strategica per garantire stabilità e attrattività al campionato nei prossimi anni. L’attuale ciclo regolamentare prevede l’introduzione nel 2026 di nuove power unit ibride basate su motori V6 turbo da 1.6 litri, affiancati da una componente elettrica molto più potente rispetto al passato e alimentati da carburanti completamente sostenibili.

Questo cambiamento rappresenta un passo importante verso gli obiettivi ambientali della categoria, ma ha anche generato dubbi e critiche tra addetti ai lavori e appassionati. La FIA deve decidere che strada prendere.

Uno dei principali problemi riguarda la complessità e i costi elevati delle attuali tecnologie ibride, che rischiano di limitare l’ingresso di nuovi costruttori e di rendere lo spettacolo meno coinvolgente. Inoltre, le prime discussioni sulle regole 2026 hanno evidenziato criticità legate alla gestione dell’energia in pista, con possibili effetti negativi sulla qualità delle gare.

Meglio lo spettacolo o l’eco sostenibilità?

In questo contesto, Domenicali ha evidenziato come la Formula 1 non possa permettersi indecisioni: serve una direzione chiara sul futuro dei motori, anche valutando soluzioni alternative. Tra le ipotesi sul tavolo emerge il possibile ritorno a propulsori più semplici, come i V10 aspirati alimentati da carburanti sostenibili, una soluzione che potrebbe ridurre i costi e migliorare il coinvolgimento del pubblico grazie a un sound più spettacolare.

Allo stesso tempo, qualsiasi scelta dovrà mantenere un equilibrio tra sostenibilità, innovazione tecnologica e competitività. I nuovi regolamenti sono infatti pensati anche per attrarre grandi marchi automobilistici, interessati allo sviluppo di tecnologie trasferibili alle vetture stradali.

La necessità di decidere rapidamente è legata anche ai lunghi tempi di sviluppo dei motori: le case costruttrici hanno bisogno di anni per progettare e testare nuove power unit. Ritardare una decisione significherebbe creare incertezza e potenzialmente compromettere la partecipazione futura di alcuni attori chiave.

FIA si trova davanti a un bivio: continuare sulla strada dell’ibrido avanzato o intraprendere un percorso più semplice e spettacolare. La scelta, come sottolineato da Domenicali, dovrà arrivare presto e rappresenterà un passaggio decisivo per definire l’identità della categoria nel prossimo decennio.