Max Verstappen guarda al futuro: il ritiro una possibilità concreta?

Il futuro di Max Verstappen in Formula 1 è incerto: il pilota non si diverte più e pensa al ritiro, complici anche i nuovi regolamenti

Possibile addio di Max Verstappen alla Formula 1? Le chiacchere sul futuro del quattro volte iridato

Durante il Gran Premio del Giappone,Max Verstappen ha riflettuto sul suo futuro in Formula 1, dichiarando di dover prendere decisioni importantissime, tra cui se rimanere o ritirarsi. La deludente sessione di qualifiche, con anche l’eliminazione in Q2, non ha aiutato.

Verstappen ha espresso le sue critiche nei confronti del nuovo regolamento già diverse volte in questa stagione — come in Bahrain, Melbourne e Shanghai.

“Ho già detto tutto in merito al regolamento“, ha detto Verstappen in Giappone. Tuttavia, la sua opinione non è cambiata. A proposito del filmato onboard della curva 130R, in cui i piloti hanno perso più di 50 km/h a causa del super clipping, Verstappen ha risposto: “Quest’anno è complicato anche solamente tenere la monoposto in pista. Penso che questo dica tutto“.

Le parole di Verstappen: “La vettura non mi diverte più”

Sul suo periodo in Formula 1, e sul suo futuro nello sport, Max Verstappen si è poi così pronunciato. “Quando sono nella monoposto, cerco di dare sempre il massimo. Ma con la situazione attuale – non solo per quanto riguarda la nostra vettura, ma anche per come è la Formula 1 oggi– non mi diverto più”.

Ha poi continuato: “Se chiedi a molti atleti come ottenere il massimo dalle proprie prestazioni, tutto inizia dal divertirsi. Se non ti diverti, non puoi ottenere il meglio. Talvolta, però, anche il divertimento finisce“. Verstappen, infatti, per mantenere vivo il suo divertimento e la sua gioia di correre partecipa attualmente alle gare GT.

I problemi della Red Bull non aiutano il pilota

Il team principal della Red Bull, Laurent Mekies, ha logicamente collegato alle prestazioni della Red Bull le parole di Verstappen. Ha così dichiarato: “Certamente ci concentriamo sulla competitività. Abbiamo molto lavoro da fare, ma sono sicuro che quando gli daremo una vettura veloce, Max sarà molto più contento e motivato“.

La Red Bull ha avuto problemi di prestazioni. Entrambi i piloti hanno indicato a Suzuka che al momento non si comprende ancora la causa principale del problema. “Quello che stiamo vedendo questo fine settimana non ha senso”, ha detto Isack Hadjar, pilota Red Bull. Verstappen ha condiviso un’impressione simile: “Non funzionano delle cose che non ci aspettavamo causassero problemi. Questo sicuramente rende tutto ancora più misterioso. In fabbrica tutto sembra andare bene, però è in pista che i numeri cambiano e i problemi saltano fuori”.

Verstappen e il malcontento in Formula 1

Max Verstappen ha sempre apprezzato la Formula 1, ma ora le cose sembrano cambiate e il suo futuro appare sempre più in dubbio. In Giappone, il suo malcontento traspariva sia dal linguaggio del corpo sia dalle parole che ha usato. Si è percepito, infatti, un certo senso di rassegnazione, sia verbale che non verbale.

Domenica ha scherzato dicendo di sentirsi come un moderno motore di Formula 1, con una buona accelerazione in uscita di curva prima che inizi il calo di potenza. “Ogni giorno mi convinco di nuovo e ci provo. Si parte bene la mattina, ma poi va tutto a rotoli, proprio come il motore. Non sono nemmeno più deluso. L’ho superata da un pezzo. Sono oltre la delusione e non so nemmeno come definirla“. Quando gli è stata suggerita la parola “dimissioni”, il pilota ha ammesso che potrebbe sintetizzare bene come si sente.

Improbabile un ritiro del pilota a metà stagione

Verstappen continua a sottolineare che esprimerebbe le stesse lamentele sui regolamenti anche se stesse vincendo. Il pilota olandese userà queste settimane e questi mesi per riflettere sul suo futuro e sul ruolo che la Formula 1 avrà nella sua vita. Un addio a metà stagione rimane estremamente improbabile. Sa meglio di chiunque altro che il team di Milton Keynes ruota in gran parte attorno a lui, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche commerciale, con numerosi accordi di sponsorizzazione. Verstappen ha peraltro spesso affermato di essere leale al team che gli ha dato l’opportunità di debuttare nel Circus. Improbabile quindi che si ritiri nel bel mezzo della stagione.

Incerto il futuro di Max nel 2027

Per il prossimo anno, però, la situazione riguardo al suo futuro è molto più incerta, per non parlare del periodo successivo alla scadenza del suo attuale contratto. Verstappen ha dichiarato in Cina di essere attualmente in trattative con la FIA per possibili miglioramenti e ha ripetutamente espresso la speranza che si possano apportare “cambiamenti più significativi” prima del prossimo anno.

Il successo o meno di queste trattative potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro di Verstappen. Ha già accettato che poco si possa fare per il resto di questa stagione. Dunque, cruciale sarà la direzione intrapresa per il 2027: essa determinerà la sua permanenza in Formula 1 o il suo ritiro.

Sara Venturelli