Jos Verstappen sul futuro di Max: addio definitivo alla Formula 1?

Le ultime dichiarazioni di Verstappen

Jos Verstappen ha dato nuovi aggiornamenti sul futuro di Max Verstappen in Formula 1, intervenendo sulle recenti indiscrezioni legate anche al futuro dell’ingegnere di pista Gianpiero Lambiase. Quest’ultimo, destinato a trasferirsi in McLaren al termine della stagione 2027. Negli ultimi mesi il futuro del quattro volte campione del mondo è stato spesso al centro del dibattito, specie dopo alcune dichiarazioni in cui Max Verstappen aveva lasciato intendere la possibilità di un ritiro anticipato dal Circus. Un abbandono, probabilmente, legato sia alla sua insoddisfazione per i nuovi regolamenti tecnici che al forte rapporto professionale con Lambiase.

Il pilota olandese è stato uno dei più grandi critici nei confronti della nuova era del Circus, definita più volte come “anti-racing”. Il quattro volte iridato, infatti, non ha mancato di sottolineare come le vetture moderne richiedano una gestione eccessiva dell’energia e riducano la possibilità per i piloti di fare davvero la differenza in pista.

Le parole di Jos Verstappen e uno sguardo al futuro

Secondo Jos Verstappen l’ipotesi più accreditata al momento è che il figlio continui a correre in Formula 1 ancora per molto. L’ex pilota ritiene che i cambiamenti in arrivo da parte di FIA e dallo stesso Circus sui regolamenti siano un fattore chiave che influenzerà positivamente la decisione dei piloti. Migliorando, inoltre, lo spettacolo e la qualità delle gare. A suo parere la Formula 1 è diventata più una competizione ingegneristica che una disciplina in cui il talento del pilota è il fattore decisivo.

Secondo Verstappen Sr. è stato proprio questo aspetto a ridurre l’interesse generale. Sia per gli appassionati che per gli stessi piloti. La FIA e la Formula 1 stanno attualmente discutendo possibili modifiche regolamentari con l’obiettivo di rendere le gare più combattute e spettacolari, intervenendo finalmente sui vari aspetti tecnici e sportivi. In questo contesto, Jos Verstappen si dice fiducioso che il figlio non abbandonerà presto la categoria regina del Motorsport. E ciò nonostante le voci di un possibile addio e il futuro incerto del suo storico ingegnere di pista.

Aurora Ricci