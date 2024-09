Vasseur elogia Sainz: “Nutro un enorme rispetto per Carlos”

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, elogia nuovamente Carlos Sainz e non esclude una possibile nuova collaborazione con lo spagnolo

Le strade di Carlos Sainz e della Scuderia Ferrari, come ben si sa, si separeranno definitivamente al termine di questa stagione. Una notizia amara, ma ormai ben assorbita dagli appassionati del Circus, che per mesi hanno atteso notizie sulla sorte del madrileno. Sainz correrà in Williams dal 2025. Pronto, citando le sue parole, a riportare il team in vetta alla classifica. E, tra gli altri, anche Vasseur ci ha tenuto a dire la sua: in più di un’intervista, infatti, la guida della Ferrari elogia Sainz, sia dentro che fuori pista.

“Onestamente, ho un enorme rispetto per Carlos e per quello che ha fatto per la Ferrari. Come sai, questa decisione [di sostituirlo] non è stata facile” ha dichiarato Vasseur. Come team principal del team di Maranello, è toccato a Vasseur prendere la difficile decisione di sostituire il madrileno. Ma il sette volte iridato, Lewis Hamilton, era corteggiato già da troppo tempo. E la scuderia italiana non avrebbe mai potuto lasciarsi sfuggire un’occasione simile.

Sainz in Williams: che sia la scelta giusta?

Tuttavia, dato il calibro del pilota Mercedes uscente, questo dice di più su Hamilton che su Sainz. Quest’ultimo, al tempo, in fase di negoziazione per un’estensione contrattuale con la Ferrari. Tutto ciò ha poi spianato la strada al madrileno per unirsi alla Williams, da tempo interessata allo spagnolo. Addirittura da molto prima che si sapesse che sarebbe stato disponibile per il 2025.

Nonostante la separazione dopo il Gran Premio di Abu Dhabi, Vasseur non nega di voler lavorare nuovamente con il madrileno. Più di una volta il francese ha infatti dichiarato il suo sostegno per Sainz. Elogiandolo in diverse interviste post-gara, e non solo. Quando è stato chiesto a Vasseur se mai gli sarebbe piaciuto lavorare nuovamente con il madrileno la sua risposta è stata immediata: “Sì, certo“.