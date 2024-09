Newey dopo l’approdo in Aston Martin: “In Red Bull cominciavo a sentirmi antiquato”

Il guru dell’aerodinamica approda in Aston Martin: giornata storica quella di ieri. Ecco i suoi primi commenti

Giornata storica quella di ieri, 10 Settembre 2024: Adrian Newey approda in Aston Martin. Il guru dell’aerodinamica aveva abbandonato il team delle bevande energetiche e tutti si chiedevano chi avrebbe scelto tra Ferrari e Aston Martin. Ebbene, la scelta é stata fatta!

Adrian Newey é notoriamente considerato un genio: con oltre venti titoli mondiali in suo possesso. Ha vinto alla Williams, alla McLaren e infine alla Red Bull. Ma cosa lo ha portato ad abbandonare il team austriaco? Le ragioni sono molteplici, ma l’inglese ha posto l’accento principalmente sulla volontá di nuovi stimoli. “Sono entusiasta del nuovo progetto: se non sei entusiasta non dovresti farlo. Come ho già detto, in Red Bull, per varie ragioni, cominciavo a sentirmi un po’ antiquato“, ha dichiarato nel podcast High Performance.

“Sentivo che avevo bisogno di un nuovo stimolo. Prendere la decisione di lasciare, senza sapere cosa mi avrebbe riservato il futuro, quali erano le offerte degli altri team, se ce ne fossero state, senza conoscere le offerte che avrei avuto fuori dalla Formula 1, se avessi detto di aver avuto una grande gara e che sarei andato a vela… Non lo sapevo”, ha aggiunto.

Led by Lawrence Stroll, @AstonMartinF1 have invested in state-of-the-art facilities, technical expertise, and now they have legendary F1 designer Adrian Newey… #F1 | Tap the video for more ⤵️ — Formula 1 (@F1) September 10, 2024

Una nuova sfida

Messa da parte l’opportunitá Ferrari, Newey appare entusiasta di questa nuova sfida in Aston Martin. Il progetto di Lawrence Stroll gli ha aperto la possibilità di ricostruire qualcosa di grande. Tuttavia, l’annuncio del nuovo regolamento per le auto del 2026 avverrá a Gennaio 2025 e dunque il guru dell’aerodinamica comincerá con due mesi di svantaggio.

“Devo ammettere che sarà un periodo molto breve, in termini di telaio e aerodinamica. Dal punto di vista meccanico inizieranno anche prima. Sarà un periodo breve, in cui dovrò entrare in ritmo fin dall’inizio. Sarà un periodo intenso, una sfida intensa. È un’opportunità, chissà se possiamo sfruttarla“, ha detto Adrian Newey per chiudere.

Insomma bisognerá aspettare il 2026 per vedere l’effetto Newey sulle monoposto. Nel frattempo peró Newey si gode la nuova esperienza che lo vedrá persino azionista del team di Silverstone. “Lo stile di Lawrence nella Formula 1 moderna è unico. Non mi era mai stato offerto di essere azionista e partner di un team”, ha detto Newey.