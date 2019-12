Vasseur: “Chiesto il parere di Peter Sauber prima del rebrand”

Frederic Vasseur, Team Principal Alfa Romeo, parla del cambio nome della scuderia e dei propositi del team di Hinwil per la prossima stagione

Alfa Romeo, marchio italiano legato come partner alla Sauber dal 2018, nel 2019 è diventato il nome ufficiale della scuderia svizzera con sede ad Hinwil. Sebbene la scuderia abbia continuato a denominare le proprie vetture con la sigla “C”, la scorsa stagione è stata la prima dal lontano 1993 senza una vettura Sauber in griglia. Ai microfoni di Motorsport.com, l’ingegnere francese Frederic Vasseur si è detto non preoccupato dai possibili contraccolpi dovuti all’abbandono del nome Sauber.

“Non ero assolutamente preoccupato. Quando parlammo con Alfa, la prima persona che chiamai fu Peter (Sauber)” – afferma Vasseur – “La reazione di Peter era veramente importante per me“. Per il Team Principal della scuderia satellite Ferrari, la fiducia di Sauber nel progetto è stata una componente predominante nella scelta. “Peter mi disse: ‘Se pensi che ciò comporti un passo avanti per il team, fallo ed avrai il mio supporto‘”.

Vasseur poi dichiara: “E’ stato un momento importante per l’azienda. Con Alfa abbiamo un accordo a lungo termine, sappiamo di poter costruire qualcosa solo con questo tipo di visione. Non si può creare qualcosa con progetti di tre mesi”. Quest’ultima affermazione scaccia i dubbi in merito ad un possibile abbandono del marchio italiano da parte della scuderia dopo una stagione dall’andamento altalenante.

IL FUTURO DELL’ALFA

Il 2019 è stato un anno difficile da decifrare per il team svizzero. La prima parte di stagione è stata un crescendo per Alfa, anche grazie alle ottime prestazioni di Kimi Raikkonen. Al ritorno dalla pausa estiva però i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative, con i piloti raramente a punti e performance deludenti. Nonostante ciò, Vasseur è ancora ottimista, con la squadra che è comunque riuscita ad ottenere più punti della stagione precedente ed è in costante crescita.

“L’anno scorso venivamo dal nulla, siamo stati molto opportunisti ed abbiamo conquistato quanto più potevamo” – prosegue Vasseur – “Questa stagione siamo stati meno “cattivi”, non abbiamo approfittato di alcune delle opportunità concesse. Alla fine abbiamo comunque conquistato più punti della stagione precedente, è un passo importante. Abbiamo accorciato il gap dai top team dello 0.7%, è molto. Certo, non possiamo essere completamente soddisfatti, ma penso possiamo essere ottimisti”.