Verstappen sostituirà Hamilton il prossimo anno? Un’ipotesi che non avrà una risposta a breve

La domanda che molti si chiedono è una: Verstappen sostituirà Hamilton il prossimo anno? Un’opzione valida, che però al momento non ha alcuna risposta. Lewis Hamilton ha recentemente firmato un contratto di solo un anno con Mercedes, quello che potrebbe portarlo al suo ottavo titolo mondiale. Le voci su quello che sarà dunque il suo futuro a partire dal 2022 sono più che varie. La scuderia tedesca ha davanti un’ampia scelta, dettata dal fatto che anche il contratto di Valtteri Bottas finirà il prossimo anno, con un possibile rinnovo in vista.

In caso di mancato rinnovo – è ancora presto per dedurlo – i piloti validi di certo non mancano. L’olandese potrebbe essere tra questi, ma al momento non sembra intenzionato a lasciare l’attuale scuderia. Il contratto tra Verstappen e Red Bull avrà validità fino al 2023, clausola di prestazione annessa. Certo, tutto è possibile. Ma almeno per il momento la notizia a riguardo è stata smentita.

OBIETTIVO VITTORIA

“Non so cosa farà Lewis, mi sto concentrando solo su me stesso“, ha dichiarato Max Verstappen ai microfoni di Race Fans. Il suo obiettivo principale per la prossima stagione è quello di avvicinarsi il più possibile a un titolo mondiale, riuscendo perché no anche a vincerlo. Il pilota della scuderia austriaca si sente soddisfatto del lavoro svolto fino adesso e si sente pronto ad affrontare un nuovo anno all’insegna dei successi. Complici forse i cambiamenti in termini di regole previsti per il 2022 e le novità inserite nel calendario 2021.

“É una bella prospettiva, ma non sono interessato in questo momento. Cercherò di fare una buona stagione e le persone che lavorano con me si occuperanno di tutti i problemi come il congelamento dei motori. Si tratta di una novità importante ma sono molto tranquillo a riguardo. Voglio solo concentrarmi su questa stagione, è l’unica cosa importante al momento”, ha concluso il pilota olandese.