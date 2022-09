Un team principal “tifa” affinché Porsche entri in Formula 1

Wolff spera di vedere Porsche in Formula 1 il prima possibile, nonostante l’accordo saltato con Red Bull. Il team principal Mercedes reputa che tutto il motorsport ne possa trarre giovamento

Dopo l’interruzione delle trattative tra Porsche e Red Bull, Toto Wolff parla delle sue speranze in merito al fatto che la casa automobilistica tedesca possa comunque entrare prima o poi in Formula 1. “Sarebbe sicuramente una grande cosa per la Formula 1 se anche Porsche entrasse a farne parte”, ha detto Wolff durante il weekend del GP d’Italia. “Devono solo capire se ci sia un altro progetto interessante, se possano acquistare una squadra. Forse non sarà per il 2026 ma per il ’27 o il ’28, ma sarebbe una grande aggiunta alla griglia di partenza della Formula 1″.

Non solo la Formula 1 gioverebbe dell’arrivo di Porsche: secondo il team principal Mercedes, infatti, tutto il motorsport ne beneficerebbe. “Ogni grande azienda, in particolare quelle automobilistiche, ma non solo in quanto anche la Red Bull è piuttosto brava in questo, non solo acquista una squadra da corsa e investe grandi quantità di denaro per gestirla, ma investe ancora di più nell’impegnarsi, diventando un vantaggio per la Formula 1″.

“Se un marchio come Porsche, conosciuto in tutto il mondo, mettesse a disposizione il suo denaro nell’impegno in Formula 1, ne trarremo tutti vantaggio e credo che questa sia la parte importante: non solo avere una squadra e gestirla, ma anche attivare tutti i mercati in cui corriamo. Grandi pubblicità, grandi campagne, mettere in mostra il marchio: ecco perché avere questi grandi brand in Formula 1 è importante“.

Audi e Porsche, la situazione

Già da prima dell’inizio della stagione si parlava di un possibile arrivo delle due case automobilistiche del gruppo Volkswagen come fornitrici di motori dal 2026. Audi è già stata confermata durante il GP del Belgio e si prospetta una possibile acquisizione della Sauber, che in ogni caso è la scuderia più quotata per montare i suoi propulsori. I rumors riguardo a Porsche riguardavano invece una possibile collaborazione con Red Bull, con trattative confermate dagli stessi membri della scuderia austriaca ma recentemente interrotti. Si pensa infatti che l’intenzione del marchio tedesco fosse quella di acquistare il 50% del team di Formula 1. Red Bull, dal canto suo, non ha mai avuto intenzione di cede la squadra. Non si esclude, però, la possibilità di collaborare in futuro solo sul lato motore.

La stessa Porsche ha confermato le voci di corridoio nel comunicato rilasciato dopo la sospensione delle negoziazioni con la casa di Milton Keynes. “La premessa è sempre stata che una partnership sarebbe stata basata su un piano di parità, che avrebbe incluso non solo una partnership per i motori ma anche per il team. Non è stato possibile raggiungere questo obiettivo. Con le modifiche regolamentari definitive, l’ambiente delle corse rimane comunque interessante per Porsche, che continuerà a monitorare”.