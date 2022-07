Red Bull: Porsche nuovo proprietario?

La Red Bull Racing è stata acquistata al 50% da Porsche rendendoli, di fatto, i nuovi proprietari della scuderia

La settimana, del GP d’Ungheria, si infiamma con la notizia che i tedeschi della Porsche hanno acquistato il 50% del reparto F1 della Red Bull, diventando, in parte, il nuovo proprietario. Non è una novità l’ingresso del colosso tedesco nel circus, infatti nel 2026, Porsche sarebbe già diventata il motorista della Red Bull. Nelle ultime ore, come riportato da Motorsposrt Brasile, l’acquisizione della scuderia anglo-austriaca con il comunicato stampa ufficiale ormai prossimo all’uscita. L’AlphaTauri avrà, molto probabilmente, i motori Porsche ma resterà al 100% della Red Bull GmbH.

In Marocco, questa settimana, sono state pubblicate delle informazioni ufficiale che riportano l’approvazione dell’acquisto da parte di Porsche AG del 50% delle azioni, di Red Bull GmbH, del reparto Red Bull F1. La pubblicazione ufficiale dell’accordo sarebbe dovuta uscire già al GP d’Austria. Ma è stato dovuto rimandare a causa del fatto che il FIA World Motor Sport Council non ha approvato il nuovo regolamento del motore a partire dal 2026, il colosso tedesco aspetta questo requisito per comunicare il suo ingresso in F1. Quest’ingresso, di Porsche come motorista e come proprietario, avvantaggia per il futuro la Red Bull.

Non solo la Red Bull è pronta alla rivoluzione

Porsche non è l’unico membro del Gruppo Volkswagen pronto all’ingresso nel circus, infatti l’ingresso del colosso, attraverso i suoi membri, in F1 è stato approvato da tutti gli organismi necessari. Audi sarebbe interessata ad acquisire il 75% delle azione della Sauber. Anche la BMW, grazie alla McLaren, sarebbe interessata a rientrare in F1, dopo l’abbandono avvenuto nel 2009. Che la coppia Porsche-Red Bull diventi la nuova dominatrice del futuro?

La storia è dalla parte di Porsche

A Stoccarda sperano che il ritorno sia fortunoso come fu per la BMW e per Mercedes.

La BMW, infatti, quando torno, nel 2000, come motorista della Williams aiuto la scuderia, del compianto Frank Williams, a dare del filo da torcere alla Ferrari della copia Schumacher-Todt. Nel 2006, i bavaresi, decisero di acquistare la Sauber rendendola, in poco tempo, la terza forza del campionato. La Mercedes invece dal ritorno nel 1993 è diventata, nel tempo, la dominatrice del campionato, prima come McLaren-Mercedes poi come Mercedes-AMG.

