F1: un buon proposito per ogni team in vista della stagione 2023

In vista del 2023, abbiamo deciso di suggerire per ogni team un buon proposito; partendo dalla Williams, l’ultima della fila F1 nel 2022, ai campioni dei costruttori, la Red Bull.

Williams: Smettila di staccare la vernice nel 2023

La ricerca di guadagni marginali vale ancora la pena quando inizia (letteralmente) a scalfire l’identità di una squadra?

Una domanda insolita, scontata, ma che si applicava alla Williams come una delle numerose squadre ad iniziare il 2022 con una macchina pesante.

Il loro modo di perdere il peso extra è più estremo della maggior parte dei team e alla Williams ci sono volute solo un paio di gare (nel disperato tentativo di ottenere alcune prestazioni dalla FW44) per staccare la vernice, lasciando una livrea composta principalmente da fibra di carbonio puro.

Il team ha affermato che la mossa ha avuto un effetto positivo sulle prestazioni anche se ha sollevato un interessante dibattito tra ingegneria e marketing.

AlphaTauri: Riscopri la vecchia spietatezza della Red Bull

Non molto tempo dopo l’annuncio del passaggio di Pierre Gasly all’Alpine è arrivata l’inevitabile domanda: chi guiderà AlphaTauri nel 2023?

Il fatto che la domanda fosse persino necessaria ha sottolineato come il pool di talenti della Red Bull, in cui la presenza di una futura stella sia diminuita negli ultimi anni. AlphaTauri ha mostrato grande pazienza nei confronti di Yuki Tsunoda, soprattutto perchè ha perso molti Red Bull junior. La cattura di Nyck de Vries, a seguito di un inseguimento senza successo del pilota IndyCar Colton Herta, ha rafforzato la ritrovata volontà della Red Bull di portare piloti senza precedenti legami con l’azienda, una tendenza iniziata con la firma di Sergio Perez per il 2021.

Se Tsunoda continua a frustrare il team e mostra solo fugaci lampi di potenziale nel 2023, arriverà un punto in cui AlphaTauri dovrà accettare che l’esperimento di Tsunoda sia fallito.

Haas: Sostieni un guidatore in difficoltà

Guenther Steiner è stato ferocemente critico nei confronti di Mick Schumacher per i disastri a Jeddah, Monaco e in Giappone, poi si è chiesto perché il ragazzo di Michael fosse troppo incerto, e quasi due secondi e mezzo più lento del compagno di squadra e eventuale polesitter Kevin Magnussen, in condizioni difficili nel primo trimestre in Brasile.

L’intelligenza emotiva, ormai è ovvio, non è un punto di forza di Steiner, ma almeno il capo di Haas ha ottenuto quello che voleva con la squadra, che torna ai bei vecchi tempi per il 2023 con due vecchi professionisti comprovati sulle monoposto.

Ma cosa succede se Nico Hulkenberg, a 35 anni, fatica a tornare a tempo pieno in F1 dopo tre stagioni di distanza? E se la smagliante forma improvvisa di Magnussen cadesse?

Nello sport d’élite le differenze tecniche tra i migliori sono così sottili che i fattori psicologici ed emotivi possono essere fondamentali. Il compito di Steiner è quello di infondere fiducia nei suoi piloti, non abbatterli ad ogni occasione.

Aston Martin: impegnati per un unico concetto di auto

L’Aston Martin è stata il tuttofare e il maestro di nessuno nel 2022, iniziando la stagione con una filosofia automobilistica unica prima di passare a un design plagio della Red Bull entro sei gare.

Nonostante le accuse a Barcellona secondo cui il team avrebbe copiato la RB18, il direttore tecnico Andrew Green ha affermato che un era un’opzione di ripiego nel caso in cui il design più ambizioso fallisse. In teoria, ciò dovrebbe significare che Aston è più informata della maggior parte quando si tratta di capire cosa funziona e cosa non funziona secondo i nuovi regolamenti della F1.

Questo, oltre ai loro immensi mezzi, la firma di Fernando Alonso e il fatto che molti dei loro straordinari assunti tecnici hanno avuto il tempo di ambientarsi, rende potenzialmente la squadra una prospettiva piuttosto pericolosa per il 2023. Si dice già che il nuovo AMR23 avrà di nuovo un aspetto molto diverso e questa volta, piuttosto che dividere le risorse, tutte le loro energie possono essere spese per costruire la migliore auto possibile dopo aver tolto l’intero budget previsto per la vettura 2022 in vista del 2023. Un focus aggressivo e singolare potrebbe raccogliere i frutti.

Alfa Romeo-Sauber: porta gli aggiornamenti più velocemente nel 2023

Sauber dovrebbero semplicemente sedersi ad un tavolo, ragionare per il futuro e cancellare iniziative folli per i prossimi tre anni.

Almeno in pista, nulla conta davvero da ora fino a quando il team non rinasce come Audi nel 2026 e quei famosi quattro anelli adorneranno il muso dell’auto.

Ma nonostante tutto l’entusiasmo per il futuro, la presenza di Audi (con il produttore tedesco che presto acquisirà una partecipazione nel Gruppo Sauber mentre accelerano i preparativi per il loro ingresso in F1) potrebbe aiutare la squadra nel presente? Dopo aver segnato punti in sette dei primi nove Gran Premi del 2022, l’Alfa ha aggiunto solo altri quattro punti nelle ultime 13 gare.

Sebbene gli aggiornamenti siano continuati fino ad Austin, sia i piloti che il capo dell’ingegneria di pista Xevi Pujolar hanno espresso frustrazione per i tempi di produzione rispetto a quelli di Alpine e McLaren.

McLaren: lascia che i piloti siano solo piloti F1 e non statisti

Alla fine, Daniel Ricciardo ha avuto solo se stesso da incolpare per il suo periodo fallimentare alla McLaren, ma l’incapacità della squadra di tirarlo fuori dalle sue lotte non si è riflessa particolarmente bene neanche su di loro. Da tempo c’è il sospetto che la McLaren sia troppo fissata sui dettagli più minuti a scapito dei loro piloti.

C’erano accenni nel modo in cui Ricciardo parlava delle complessità della vita alla McLaren, spazzata via da un flusso infinito di dati quando tutto ciò che Daniel voleva era solo essere Daniel. In questo senso forse il suo vero problema era quello delle culture contrastanti e l’incapacità di fondersi con la squadra stessa piuttosto che con la macchina; ma non può esserci nulla di male nel lasciare che i piloti siano piloti da corsa. In Lando Norris e Oscar Piastri, il team avrà due dei talenti più promettenti ad essere entrati in F1 negli ultimi anni e le peculiarità del modo McLaren potrebbero essere uno shock per la nuova recluta.

Piuttosto che bombardarlo di informazioni e regole inutili, la McLaren farebbe bene a lasciare che Piastri segua il flusso e si ambienti, specialmente nella sua prima stagione.

Alpine: per la F1 2023 hai solo un buon proposito da seguire

La cosa positiva dei problemi tecnici cronici di Alpine nel 2022 è stata che non sono costati al team la quarta posizione nella classifica Costruttori.

L’altra cosa buona? La Renault è attualmente in grado di lavorare sulla propria power unit con tutto il budget per il 2023 in nome dell’affidabilità. Nonostante le loro ottime prestazioni sui circuiti ad alta velocità nel 2022 rimane il sospetto che il motore della Renault rimanga il più debole nella F1 moderna mentre tutto il resto sembra funzionare bene.

Un totale combinato di otto DNF a metà gara per Alonso ed Esteban Ocon nel 2022, oltre a costosi incidenti in Australia e Austria, hanno reso la lotta di Alpine per il quarto posto contro la McLaren molto più ansiosa di quanto avrebbe dovuto essere. Un propulsore migliorato, ovviamente per motivi di affidabilità, migliorerà le loro prospettive di ripetere l’impresa nel 2023.

Mercedes: sii più audace con la strategia

È stato a lungo detto che la Mercedes non è esattamente la squadra più acuta dal punto di vista strategico, ma questo contava poco negli anni in cui avevano una macchina estremamente dominante.

In una stagione come il 2022, tuttavia, i limiti del mostro chiamato porpoising hanno fatto luce sulle carenze tattiche della Mercedes. Il Messico, dove non hanno nemmeno considerato che la mescola morbida potesse rientrare in una strategia a una sosta, è stato additato come un esempio del naturale conservatorismo della Mercedes, anche se le critiche sono state forse un po’ dure in un pomeriggio in cui un certo numero di altre squadre ha fatto il stesso errore. Se la Red Bull ha scatenato la sua “Mercedes interiore” nel 2022 quando il team ha raggiunto un livello di dominio quasi senza precedenti, è tempo che la Mercedes trovi la sua “Red Bull interiore” e diventi più audace.

Ferrari: le gomme preparale prima della gara non durante i pit

Cosa aspettarsi dalla Ferrari nel 2023 con l’inizio di un’altra nuova era? La risposta ovvia è che la Scuderia farà un leggero passo indietro man mano che il regime di Vasseur trova gradualmente la strada.

La maggior parte del lavoro sulla nuova vettura è stato svolto molto prima delle dimissioni di Mattia Binotto e il vero impatto della sua partenza potrebbe iniziare a farsi sentire solo a lungo termine. Quindi, se la Ferrari avrà un’auto vincente fin dall’inizio, gran parte dell’attenzione cadrà su quanti progressi ha fatto sulle parti facili: le aree, come la strategia e l’esecuzione del pit stop, in cui la loro sfida per il titolo del 2022 è fallita miseramente dopo errori plateali e di una banalità indicibile.

L’attitudine operativa dovrebbe davvero essere il fondamento di ogni rispettabile scuderia. Anche quando la Williams non aveva nient’altro, ad esempio, Pat Symonds ha deciso che la sua missione fosse quella di fare le soste più veloci di tutte. È quel tipo di cultura e disciplina che Vasseur deve creare se la Ferrari vuole mettere in pratica le dure lezioni apprese nel 2022.

Red Bull: mantieni il ritmo anche nel 2023

A seguito della violazione del limite di spesa, c’è un’ovvia tentazione di dire alla Red Bull di cercare una migliore consulenza finanziaria nel 2023.

Ma alla luce delle polemiche in Brasile, dove Max Verstappen si è rifiutato di cedere il posto a Perez negli ultimi giri, ora c’è una questione più urgente a portata di mano. Il fatto che la tensione tra i loro piloti sia stata lasciata sobbollire quasi inosservata fino a quando non ha raggiunto un punto di non ritorno imbarazzante a Interlagos si è riflessa male sulla dirigenza. Lontano dalla pista e dietro i rimproveri della radio, Verstappen deve rendersi conto che potrebbe non avere mai un compagno di squadra migliore di Perez, abbastanza forte da sostenerlo ma desideroso di vittorie tanto quanto lui.

Nel frattempo, prima di rivoltarsi contro il caposquadra o, se si deve credere alle voci, di sbattere la sua macchina contro il muro negli ultimi secondi delle qualifiche monegasche, Perez non dovrebbe mai perdere di vista quanto sia fortunato ad essere su una Red Bull e che è arrivato così vicino a perdere la sua carriera in F1 solo due anni fa. Ora è il momento per Christian Horner, da una posizione di forza, di esercitare un certo controllo e domare le sue bestie per rendere più docile uno e più collaborativo l’altro. Sergio potrebbe non avere un’altra possibilità. I propositi della F1 2023 possono essere tanti e spetta solo ai singoli team capire dove migliorarsi per tornare a vincere.