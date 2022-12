Tra gli atleti più pagati al mondo ci sono due piloti di F1: ecco quali

Come ogni anno la rivista statunitense Forbes ha stilato la classifica dei 50 atleti più pagati al mondo nel 2022, e secondo l’elenco pubblicato compaiono anche due piloti di F1

I due piloti di F1 che compaiono nella lista di Forbes degli atleti più pagati al mondo si trovano il sette volte iridato Lewis Hamilton e il bicampione del mondo (nonché campione in carica) Max Verstappen. La classifica delineata fa riferimento ai guadagni ottenuti sia dal contratto con la squadra e sia dalle sponsorizzazioni e, tra i due il britannico occupa la 17esima posizione mentre l’olandese la 26esima.

Per il pluricampione della Mercedes si tratta di uno scivolone in questa speciale classifica, dopo che nel 2021 aveva chiuso all’ottavo posto nella medesima lista della rivista a stelle e strisce. Come fa sapere la rivista, la classifica viene effettuata calcolando “i dati sui guadagni sul campo che includono tutti i premi in denaro, gli stipendi e i bonus… [e] i dati sui guadagni fuori dal campo che sono una stima degli accordi di sponsorizzazione, delle quote di partecipazione e delle entrate delle licenze, sulla base di conversazioni con addetti ai lavoratori del settore”.

L’ANALISI DEI COSTI

La maggior parte degli atleti presenti nella classifica pratica uno sport o è gioca in una serie sportiva americana, con poche eccezioni degne di note nella parte superiore della classifica. Difatti nei primi 50 sono presenti 18 stelle del basket e 14 giocatori di football americano, con Lewis Hamilton e Max Verstappen che con i loro guadagni tengono alto il nome del motorsport in questa speciale classifica.

un calo nei guadagni rispetto al 2021 in cui toccava gli 82 milioni. Secondo Forbes il reddito del sette volte campione del mondo e pilota Mercedes, ha raggiunto i 65 milioni di dollari nel 2022, circa la metà del campione del mondo di calcio Lionel Messi fresco della vittoria contro la Francia ai rigori in Qatar. Subendo cosìin cui toccava gli 82 milioni. Max Verstappen tuttavia, è destinato a scalare questa classifica negli anni a venire ma tuttavia, per il 2022 deve accontentarsi dei suoi 48 milioni di dollari stimati.

LA CLASSIFICA 2022

Lionel Messi [calcio] – 130 milioni di dollari LeBron James [basket] – 121,2 milioni di dollari Cristiano Ronaldo [calcio] – 115 milioni di dollari Neymar [calcio] – 95 milioni di dollari Stephen Curry [basket] 92,8 milioni di dollari Kevin Durant [basket] – 92,1 milioni di dollari Roger Federer [tennis] 90,7 milioni di dollari Canelo Alvarez [boxe] 90 milioni di dollari Tom Brady [NFL] – 83,9 milioni di dollari Giannis Antekoumpo [basket] – 80,9 milioni

17. Lewis Hamilton [Formula 1] Guadagni fuori dal campo: 8 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 57 milioni di dollari

Guadagni totali 65 milioni di dollari

27. Max Verstappen [Formula 1] Guadagni fuori dal campo: 2 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 46 milioni di dollari

Guadagni totali 48 milioni di dollari