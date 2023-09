UFFICIALE: Zhou insieme ad Alfa Romeo anche nel 2024

Da un mercato piloti particolarmente silenzioso arriva l’ufficialità sul rinnovo di Zhou insieme ad Alfa Romeo; team e pilota saranno legati anche nel 2024

Il debutto nel 2022 lo aveva portato subito a punti; poi, nel corso dei mesi, le prestazioni di Zhou Guanyu hanno convinto il team Alfa Romeo, che lo ha giudicato maturo e metodico, il pilota giusto per continuare anche il prossimo anno a cercare di raggiungere l’obiettivo di vedere il team tra le prime posizioni in classifica. Il pilota cinese, primo della storia, affiancherà Valtteri Bottas anche nel corso del 2024: in questo modo, la scuderia si assicura una line up molto ben assortita, che mescola l’esperienza e le capacità di sviluppo del finlandese, alla crescita e alle opportunità di Zhou.

LA SODDISFAZIONE DI ZHOU

Dal canto suo, il pilota Alfa Romeo non può che dirsi soddisfatto di questo rinnovo: “Sono orgoglioso di far parte di Alfa Romeo e sono grato per la loro fiducia“, ha dichiarato. “Ho lavorato molto duramente fin dal primo giorno e c’è un incredibile livello di motivazione per continuare a farlo in futuro“. Inoltre, Zhou ha ammesso di avere un buon rapporto con il compagno di scuderia, che prende come esempio e a cui si affianca per motivare il team a spingere sempre di più.

“Sono anche molto entusiasta dell’opportunità di correre finalmente con la mia squadra in Cina“, ha continuato il pilota che, il prossimo anno, avrà la possibilità di correre il Gran Premio di Cina, rientrato nel calendario proprio in ottica 2024. “Sarà un grande momento e sono orgoglioso di poterlo condividere con tutti coloro che mi hanno sostenuto“.

Il buon rapporto evidenziato da Zhou trova conferma anche nelle parole di Valtteri Bottas, che ha definito “entusiasmante” il viaggio che lo aspetta insieme al compagno di scuderia nei prossimi anni. “C’è una bella atmosfera all’intero della nostra squadra. Vado d’accordo con Zhou ed entrambi ci spingiamo a vicenda per migliorare“.

UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO

“La decisione di continuare il nostro viaggio con la nostra line up testimonia l’investimento che abbiamo fatto nel nostro progetto. Nulla in Formula 1 cambia da un giorno all’altro. Abbiamo preso questa decisione consapevoli di poterci concentrare sulla stabilità e sul poter costruire insieme la nostra squadra, mentre ci avviciniamo a un importante momento di transizione“, ha sottolineato Alessandro Alunni Bravi, Team Representative della scuderia.

“[…] Valtteri ha assunto un ruolo di vero leader all’interno della squadra, spingendo tutti noi a dare il massimo; Zhou ha fatto passi avanti impressionanti negli ultimi due anni e ci aspettiamo che continui in questa direzione anche nel 2024“. Tuttavia, se da un lato si consolida la line up Bottas-Zhou, dall’altro il team è consapevole di dover progettare una vettura competitiva, per poterli mettere nelle condizioni di competere con i principali team sulla griglia.