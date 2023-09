GP Singapore, la conferenza stampa dei top team a Marina Bay

Finalmente si torna alle gare notturne con il GP di Singapore a Marina Bay: oggi la tradizionale conferenza stampa dei top team

Archiviata la stagione europea, la Formula 1 si sposta a Singapore con la spettacolare gara in notturna di Marina Bay. Il tracciato ospiterá grandi novitá: un intero settore lento é stato tolto e quattro curve strette hanno lasciato il posto a un rettilineo. Sará dunque un circuito alquanto impegnativo per l’impianto frenante con un totale di ben 15 frenate. Ecco cosa hanno detto oggi i piloti in conferenza stampa.

George Russell, Mercedes

Proprio a proposito delle modifiche apportate al circuito, George Russell ha detto: “Le modifiche alla pista la renderanno più emozionante. Speriamo si possa superare oltre al punto in curva 5 dove fino allo scorso era possibile farlo. Dovrebbe essere 9” al giro più veloce la pista. Sarà una battaglia per il secondo posto. Speriamo di avvicinarci di più alla Red Bull“.

Carlos Sainz, Ferrari

Dopo l’entusiasmante terzo posto a Monza, Sainz é piú carico che mai per riportare nuovamente la rossa sul podio a Marina Bay. Pare che stia acquisendo sempre piú feeling con la vettura la quale appare piú adatta a lui che al compagno di squadra. “Mi sento sempre meglio in macchina, la stiamo comprendendo meglio. Solo negli ultimi weekend siamo riusciti a mettere assieme tutto e si vede dai risultati“.

Se il basso carico aerodinamico utilizzato a Monza ha consentito di ottenere ottimi risultati, l’alto carico richiesto a Marina Bay potrebbe riservare delle sorprese. “L’obiettivo della seconda parte del weekend è continuare così, ma qui con le pista ad alto carico e curve lunghe non sarà facile. In alcuni casi le cose non sono andate come avremmo voluto e per questo abbiamo cambiato pacchetto di gara in gara“, ha concluso lo spagnolo.

Max Verstappen, Red Bull

Ancora una volta il campione del mondo in carica parte alquanto scettico sul weekend di gara dichiarando che qui la vettura puó non essere competitiva come altrove. “Le novità del circuito? Meno frenate, meno stress e quindi meno usura. Spero che questo possa anche aiutare in termini di battaglie“, ha detto Max.

Come sappiamo, con la vittoria a Monza Verstappen ha definito il record per maggior numero di vittorie consecutive. Al proposito ha detto: “Non ho mai guardato alle vittorie consecutive, nulla cambia per me come approccio alla gara. Il livello del team è stato sempre alto, ma non avevamo mai avuto una macchina così forte. Ci siamo uniti ancora di più, anche per la comprensione del regolamento. E poi tutto è stato reso possobile dalla competenza in ogni settore delle persone che lavorano con noi“, ha concluso.