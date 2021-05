UFFICIALE: Workday Agility Award premia la migliore strategia

Approda in Formula 1 il Workday Agility Award, un riconoscimento che premia la migliore strategia attuata in gara

Nella lunga lista di riconoscimenti già esistenti, il Circus aggiunge una nuova tipologia di premio, forse inaspettata ma degna di nota. Si tratta di un riconoscimento che premia la migliore strategia attuata in gara denominato Workday Agility Award. Un attestato di stima mirato a premiare coloro che lavorano dietro le quinte. Quante volte il ruolo svolto dagli ingegneri passa in secondo piano? Quante volte non si da il giusto peso al lavoro di chi opera dietro le quinte all’interno dei box? Eppure tantissime volte abbiamo pensato che la sola performance non basta senza una perfetta strategia.

La strategia è ormai diventata una chiave di lettura indispensabile, quindi perché non premiare chi effettua la migliore? Sembra quasi strano, ma ruoli del genere sono ovviamente importanti, seppur vengono offuscati da ciò che fanno i piloti in pista. Il Workday Agility Award che ha già un logo ufficiale avvistato durante il weekend di gara catalano, dai prossimi fine settimana di gara sarà una presenza fissa. Il responsabile marketing del Circus ha informato su tale iniziativa, volta appunto a dare il giusto riconoscimento a chi lavora incessantemente dietro le quinte. Una collaborazione nata per riconoscere il prestigio di determinati valori spesso sottovalutati e bistrattati.

LE DICHIARAZIONI DI PINCUS

Ben Pincus ha spiegato l’importanza della partnership con Workday dichiarando a F1techinical.net: “Solitamente sono le monoposto a catalizzare la maggior parte dell’attenzione. Ma occorre ricordare che dietro le quinte vi sono una molteplicità di persone che lavorano senza sosta per rendere questo sport ciò che è. L’obiettivo è quello di mettere in risalto determinati valori senza i quali non potrebbe esistere alcuno sport. Il processo decisionale umano e l’innovazione sono infatti per noi fondamentali e la collaborazione con Workday ne è testimone ed è mirata a rendere onore a questi determinati valori”.