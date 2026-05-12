Alonso: a quando la 33° vittoria?

La 32ª vittoria di Fernando Alonso compie 13 anni. E la 33° a quando?

A Montmeló Alonso trasformò una gara complicata in un trionfo memorabile. La 32° vittoria, sofferta, è però l’ultima del campione del mondo mentre la 33° non è minimamente in vista per Alonso.

Il 12 maggio 2013, sul circuito di Barcellona-Catalogna, Fernando Alonso conquistò la sua 32ª vittoria in Formula 1 e regalò ai tifosi una delle prestazioni più complete della sua carriera. Quel successo, arrivato davanti al pubblico di casa con la Ferrari, continua ancora oggi a occupare un posto speciale nella memoria degli appassionati.

Una partenza aggressiva cambiò subito la corsa

Alonso partì dalla quinta posizione, ma già nei primi metri mostrò un ritmo superiore a quello degli avversari. Alla prima curva superò subito Kimi Räikkönen e Lewis Hamilton, portandosi alle spalle di Nico Rosberg e Sebastian Vettel. Poco dopo passò anche Rosberg in pista e costruì il successo grazie a una strategia perfetta ai box.

Ferrari trovò il ritmo giusto nel momento decisivo

La Ferrari arrivava a quel Gran Premio con diversi dubbi dopo gare difficili in Bahrain e Malesia. Alonso però sfruttò al massimo il potenziale della vettura e dominò soprattutto nella gestione delle gomme, aspetto fondamentale in quella stagione. Dal giro 13 prese il comando della corsa e non lasciò più spazio agli inseguitori.

Il pubblico spagnolo trasformò Montmeló in una festa rossa

Le tribune del circuito si riempirono di bandiere spagnole e di tifosi vestiti di rosso Ferrari. L’atmosfera rese quella vittoria ancora più simbolica. Alonso festeggiò davanti al proprio pubblico dopo anni di attesa e riportò entusiasmo in una stagione che sembrava già indirizzata verso il dominio Red Bull.

Da allora il mito della “33” accompagna ogni stagione di Alonso

Nessuno, quel giorno, immaginava che quella sarebbe rimasta l’ultima vittoria di Alonso in Formula 1 per oltre un decennio. Da allora il numero 33 è diventato quasi un simbolo per i tifosi dello spagnolo, soprattutto dopo il ritorno competitivo con Aston Martin nelle stagioni successive. Riuscirà Aston a rialzarsi? Portando Alonso alla tanto agognata 33° vittoria?