Christian Horner torna in Formula 1: Le possibili destinazioni

Dopo mesi di silenzio e lontananza dai paddock, il nome di Christian Horner torna prepotentemente al centro del mercato della Formula 1

Christian Horner è rimasto lontano dalla Formula 1 per circa 10 mesi. Dopo il licenziamento avvenuto il 9 luglio scorso, in seguito a una stagione turbolenta segnata da instabilità interna e dall’addio di figure storiche come Adrian Newey e Jonathan Wheatley. Il manager inglese ha dovuto rispettare un periodo di stop forzato.

Ora che i vincoli contrattuali sono decaduti, Horner è libero di negoziare con qualsiasi scuderia rivale. La sua esperienza ventennale lo rende il pezzo più pregiato del mercato dei dirigenti, specialmente in un momento in cui molti team stanno riorganizzando le proprie strutture in vista dei vari scenari che possono offrire i regolamenti entrati in vigore quest’anno.

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Le opzioni sul tavolo

Le speculazioni sul futuro di Horner sono già moltissime. Ecco le piste più concrete emerse nelle ultime ore: Una delle voci più insistenti riguarda l’Alpine. Si parla di una trattativa che vedrebbe Horner non solo in un ruolo operativo, ma anche come investitore. Il manager starebbe negoziando per acquisire una quota del 24% del team, valutata circa 600 milioni di dollari. Tuttavia, su questa stessa quota sembra esserci anche l’interesse di Mercedes.

Nonostante Adrian Newey si sia già accasato in Aston Martin, la scuderia di Lawrence Stroll rimane una possibilità. La visione ambiziosa del team potrebbe beneficiare dell’esperienza gestionale di Horner per fare l’ultimo salto di qualità. Sebbene meno probabili, non mancano le suggestioni legate alla Ferrari, che però sembra aver trovato stabilità con Frédéric Vasseur. Sorprendentemente, il nome di Horner è stato accostato anche al mondo delle due ruote come possibile CEO della MotoGP, a dimostrazione del suo alto profilo manageriale cross-settoriale.

Il supporto del Circus

Nonostante le polemiche che hanno preceduto il suo addio a Red Bull, il rispetto per il suo lavoro rimane intatto. Il CEO di McLaren, Zak Brown, si è detto convinto del suo ritorno: “Sarei scioccato se non tornasse nello sport, il suo palmarès parla da solo“. Anche il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha espresso parole di stima durante il weekend di Miami: “Ci manca in questo sport . È stato un bene per il suo team e per la Formula 1. Sono certo che tornerà, e quando accadrà sarà come se fosse andato solo in vacanza”.

A 52 anni, Christian Horner ha dichiarato di avere ancora “affari in sospeso” nel Circus. Cerca l’ambiente giusto e le persone giuste per vincere ancora. Con la sua disponibilità ufficiale, il puzzle della griglia acquista un tassello fondamentale che potrebbe spostare gli equilibri di potere tra i top team.