Russell: “Tornare al motore V8 sarebbe bellissimo”

Russell: “Motore V8? Sarebbe una cosa fantastica”

George Russell, attuale primo inseguitore al titolo di Formula 1, ha dichiarato che tornare al motore V8 sarebbe uno dei suoi desideri per il nuovo ciclo regolamentare del 2030. Tra gli altri obiettivi e priorità anche una vettura più leggera. La Formula 1 ha disputato solo 4 gare con il nuovo regolamento del 2026, e la reazione alle norme attuali ha portato molti piloti già a pensare alla prossima era.

Le normative attuali rimarranno in vigore per le prossime 5 stagioni e, sebbene siano già state apportate delle modifiche, è interessante chiedersi come potrebbe essere la prossima generazione di regolamenti. Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha affermato che nel 2030 si potrebbe avere un ritorno al motore V8. Questo ha portato ad interrogarsi su questo possibile ricomparsa (desiderata da tanti).

George Russell ha espresso la sua soddisfazione nel caso in cui il V8 dovesse tornare in Formula 1. “Ovviamente c’è molto di cui parlare, ma tornare al motore V8 penso sarebbe una cosa fantastica“, ha detto il pilota della Mercedes. “Il tema dei carburanti sostenibili è meraviglioso e penso che sarebbe un’ottima cosa per la Formula 1″. Poi ha aggiunto: “Un’altra cosa che mi piacerebbe sarebbe avere auto più leggere. Ridurre ulteriormente il peso delle auto avrebbe un’impatto ancora più positivo sulle gare e sulla guidabilità”.

Russell: “Voglio tornare a vincere”

Il pilota della Mercedes ha poi continuato a ribadire il suo pensiero: “Pensiamo alle auto di 20 anni fa, ai giorni di gloria della Formula 1, con quelle che tutti dicono essere le migliori macchine di sempre, e sono d’accordo. Ma è anche vero che non c’era posto per i sorpassi”. “Quindi penso che sia un argomento su cui riflettere per il prossimo passo”. Nel frattempo è improbabile che Russell avrà un’occasione migliore di questa per poter vincere il mondiale.

Infatti Mercedes quest’anno ha avuto un inizio dominante, ma è anche vero che il britannico ha perso slancio a favore del compagno di squadra Kimi Antonelli (attualmente primo in classifica). “Chiaramente ora si trova in un ottimo momento e ha il vento in poppa. Ma ho sperimentato personalmente, nei campionati vinti nelle categorie minori, come l’inerzia possa cambiare nel corso della stagione”, ha dichiarato Russell. “Inoltre, pensando allo scorso anno, non sto nemmeno pensando troppo al campionato. Voglio solo tornare sul gradino più alto del podio”.

“Nelle prime tre gare avevo le giuste prestazioni per poter vincere. Nell’ultima gara, invece, non le avevo”, ha precisato il numero 63 della Mercedes. “Quindi potrei trovarmi qui ora con tre risultati molto diversi dalle gare precedenti, ma questo potrebbe essere solo un caso isolato”. Russell ha poi concluso dicendo: “Però le cose sono andate diversamente in Cina e in Giappone”.