UFFICIALE: nel 2021 la Formula 1 torna a correre a Portimao

Il calendario della stagione di Formula 1 è stato completato. La terza tappa, che fino a quest’oggi era ancora un’incognita, vedrà disputare il GP del Portogallo.

Mancava solo l’ufficialità e adesso è arrivata: il GP del Portogallo si farà. La Formula 1 farà tappa a Portimao per la terza gara della stagione e si disputerà nel weekend fra il 30 aprile e il 2 maggio, in sostituzione della gara in Vietnam. Il Circus si ripresenterà in Algarve dopo l’esperienza entusiasmante dell’ottobre passato, e che tra l’altro ha rappresentato un ritorno della competizione in Portogallo dopo ben venticinque anni di assenza.

L’ultima volta era stata nel 1996 al circuito di Estoril. All’epoca il tracciato di Portimao neanche esisteva, la sua inaugurazione è infatti risalente al 2008. Nonostante la giovane età la pista è considerata un po’ “old style“, cosa che era molto piaciuta ai piloti. Come Max Verstappen che l’aveva definita “meravigliosa” visto il layout e i numerosi saliscendi, o come Lewis Hamilton che gli aveva affibbiato l’epiteto di “affascinante“.

“ENTUSIASTI DI CORRERE A PORTIMAO”

“Siamo entusiasti di annunciare che la Formula 1 tornerà a correre a Portimao, dopo il grande successo del GP dello scorso anno. Vogliamo ringraziare i promoter e il governo portoghese per il loro duro lavoro e impegno nel giungere a questo punto. Siamo fiduciosi ed elettrizzati per il calendario della stagione 2021, avendo già dimostrato di poter disputare in sicurezza diciassette gare. Speriamo di poter accogliere il pubblico in un modo sicuro; in tal senso stiamo lavorando con l’organizzatore“, le parole di Stefano Domenicali.

Mentre Rita Marques, segretario di Stato del turismo in Portogallo, ha commentato: “Tenere grandi eventi nel nostro paese è davvero importante per la promozione e l’immagine internazionale del Portogallo come destinazione turistica. Quindi è di grande interesse vedere che la Formula 1 ritorni in Algarve nel 2021. Voglio ringraziare la FIA e la Formula 1 per la loro fiducia (…) scegliendo di ospitare nel nostro paese una tappa in calendario; ed esprimere il nostro pieno impegno per far sì che sia un gran successo“.