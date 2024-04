UFFICIALE: Hulkenberg saluta Haas e si accasa in Audi

Audi ha scelto: sarà Hulkenberg il primo dei due piloti del team nel 2026, il quale lascerà Haas a fine stagione

Dalle indiscrezioni alla realtà. Nico Hulkenberg saluterà il suo team, la Haas, al termine del 2024 per diventare pilota Audi. Guiderà per il 2025 ancora sotto il nome “Stake F1 Team Kick Sauber”, per diventare poi pilota della scuderia tedesca al suo ingresso l’anno successivo. Ayao Komatsu, Team Principal di Haas, ha dichiarato: “Vorrei estendere i miei ringraziamenti a Nico per il suo contributo alla squadra. Ci sono ancora molte gare da disputare quest’anno, quindi non vediamo l’ora di continuare a beneficiare dei suoi contributi per tutto il resto della stagione 2024″.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Audi Sport (@audisport)

Un pilota tedesco per una squadra tedesca

Il volto di Nico Hulkenberg non è nuovo per Sauber, poiché ne era già stato protagonista nel 2013, a fianco di Esteban Gutiérrez. Presto l’ex team Alfa Romeo verrà rilevato dal produttore tedesco Audi, che voleva assicurarsi per il suo esordio un pilota “connazionale”. Hulkenberg è alla sua undicesima stagione da pilota ufficiale in Formula 1, e ha corso per ben quattro team differenti. Tuttavia il tedesco detiene un triste record: il maggior numero di Gran Premi disputati in massima categoria senza aver mai ottenuto un podio.

Con l’approdo in Audi, il pilota numero 27 vorrà sicuramente cercare di spezzare questa brutta “maledizione”. Queste le sue parole: “La prospettiva di competere per Audi è qualcosa di molto speciale. Quando un costruttore tedesco entra in Formula 1 con tale determinazione, è un’opportunità unica. Rappresentare il team ufficiale di un marchio automobilistico del genere, con un propulsore prodotto in Germania, è per me un grande onore“.

A parlare è poi Andreas Seidl, CEO di Sauber Motorsport AG e dell’entrante team tedesco, che commenta con entusiasmo il ritorno di “Hulk” in Sauber. “Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Nico qui a Hinwil dal 2025 e di competere con lui in Formula 1. Con la sua velocità, la sua esperienza e il suo impegno, sarà una parte importante della trasformazione del nostro team e del progetto F1 di Audi. Fin dall’inizio c’è stato un grande interesse reciproco nel costruire insieme qualcosa a lungo termine. Nico è una personalità forte, e il suo contributo ci aiuterà a fare progressi sia nello sviluppo della vettura che nella costruzione della squadra”.