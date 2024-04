Red Bull, Newey sarebbe prossimo a lasciare la squadra

Il più grande progettista della Formula 1 potrebbe davvero cambiare team dal prossimo anno? Alcune fonti lo danno già per certo

Il legame tra la Red Bull e Adrian Newey è vecchio quanto la squadra stessa. Era il 2005 quando l’ingegnere britannico si trasferì a Milton Keynes, e da allora è stato l’artefice delle due ere di dominio Red Bull. Quella dal 2010 al 2013, assieme a Sebastian Vettel, e quella attuale con Max Verstappen, ancora tutta da scrivere.

Negli anni Newey è stato definito il più grande progettista della storia della Formula 1. E ovviamente fa gola a tutti i team principal delle maggiori scuderie. Si vocifera, addirittura, che Fred Vasseur stia facendo carte false per portarlo in Ferrari, ma che anche l’Aston Martin nutra forti interessi. E forse non è così impossibile che accada qualcosa del genere: Adrian Newey potrebbe infatti lasciare la Red Bull a fine 2024.

LA SQUADRA RED BULL SENZA NEWEY

Ovviamente non c’è ancora nessuna certezza. I primi a lanciare una notizia del genere sono stati quelli di Auto Motor Und Sport, a ridosso del caso Horner. Ma di recente la testata britannica BBC Sport ha affermato di aver potuto verificare l’indiscrezione tramite fonti di alto livello, vicine alla Red Bull e Newey.

L’atmosfera nel box della Red Bull, infiammata dalla lotta di potere che avrebbe seguito alle accuse contro il team principal, sarebbe il motivo per cui il direttore tecnico starebbe ponderando la decisione di lasciare la squadra. Newey è legato alla scuderia austriata per contratto fino alla fine del 2025, ma si dice che creda di poter negoziare un’uscita che gli permetterebbe di lavorare con un’altra squadra già dal prossimo anno.

LA MINACCIA PIU’ GRANDE: MAX VERSTAPPEN

La partenza di Newey dalla Red Bull, che già di per sé sconvolgerebbe l’intera Formula 1, potrebbe portare all’addio di un’altra grande figura da Milton Keynes: parliamo del campione del mondo, Max Verstappen. Il pilota, sotto contratto fino alla fine del 2028, ha già apertamente dichiarato che, nel caso in cui Helmut Marko lasci la scuderia, anche lui lo seguirà (esiste una specifica clausola contrattuale per questo scenario).

Niente vieta, dunque, che Verstappen decida di lasciare la Red Bull anche con l’abbandono di un’altra delle grandi figure che hanno scritto la storia di questa scuderia. Pubblicamente, però, l’olandese sembrerebbe aver ritrovato il legame con la sua squadra. Così fanno credere le sue ultime dichiarazioni sulla questione, rilasciate soltanto lo scorso fine settimana in Cina: “Ho firmato un contratto a lungo termine. L’unica cosa che ho detto dall’inizio è che vogliamo avere un ambiente pacifico. Ultimamente abbiamo parlato della monoposto. Con la squadra mi trovo bene e non c’è una ragione per andarsene“.