Sainz conteso da Mercedes e Red Bull, ma attenzione ad Audi

Sainz lascerà la Ferrari al termine di questa stagione. Molti sono i team interessati all’ingaggio del pilota spagnolo. In pole position spiccano Mercedes e Red Bull, ma attenzione ad Audi

Dal 2025, Carlos Sainz non sarà più pilota della Ferrari. E’ il momento dunque per lo spagnolo di guardarsi intorno in cerca di un sedile per la prossima stagione. Non sono mancate sicuramente le proposte, su Sainz ci sono infatti Mercedes e Red Bull, ma attenzione all’ingresso di Audi. In questa situazione, secondo Nelson Piquet Jr, il pilota della Rossa dovrebbe cogliere al volo l’opportunità di unirsi alla Mercedes per la stagione 2025, con uno scambio diretto con Lewis Hamilton.

Questo avrebbe più senso rispetto che a diventare il compagno di squadra di Max Verstappen alla Red Bull. Secondo il pilota brasiliano infatti, Mercedes tornerà al vertice prima del previsto.

L’incognita Audi

Nonostante sia stato fortemente collegato a un passaggio alla Sauber per il 2025, prima dell’attesissimo ingresso dell’Audi nel 2026, Sainz è emerso come potenziale candidato per i posti vacanti sia alla Mercedes che alla Red Bull. All’inizio del mese, diverse notizie provenienti dall’Italia indicavano che Sainz era sul punto di trovare un accordo con la Mercedes e che lo spagnolo aveva una scadenza entro questo mese per accettare l’offerta dell’Audi.

Intervenuto nel podcast Pelas Pistas, Piquet Jr ha sconsigliato a Sainz di diventare compagno di squadra di Verstappen alla Red Bull, sostenendo che un passaggio alla Mercedes sarebbe una mossa più logica.

Le parole di Piquet

In merito alla sua opinione, Piquet ha commentato: “La McLaren non ha un posto per Sainz, quindi non è un’opzione, mentre la Mercedes è un costruttore molto importante. Ha uno dei team più grandi e probabilmente la struttura più grande. E poi c’è Toto Wolff, che più di chiunque altro vuole tornare a vincere. Quindi è solo questione di tempo prima che Mercedes torni in vetta“.

Il brasiliano continua: “Se sono alla Ferrari e devo cambiare, non posso andare alla Red Bull, perché sarei dietro a Verstappen“. I commenti di Piquet Jr arrivano dopo che Helmut Marko, consigliere di lunga data della Red Bull, ha ammesso, prima del Gran Premio di Cina dello scorso fine settimana, che il team non può eguagliare l’offerta dell’Audi a Sainz, che ha iniziato la sua carriera in Formula 1 proprio con il team junior Toro Rosso nel 2015.