Williams, Sargeant: “Sono contento del passo”

È uno degli esordienti di questa stagione 2023, ovvero Logan Sargeant, pilota della Williams. GP Bahrain: in gara ha tagliato il traguardo in 12° posto

Il neo pilota della Williams, Logan Sargeant ha ottenuto lo stesso tempo di Lando Norris in Q1, in quanto il pilota della McLaren ha fermato il crono prima di aver progredito. Mentre l’americano, era 16° ed eliminato.

Tuttavia in gara, la Williams è stata piuttosto solida, con il pilota esordiente in questa stagione ha ottenuto un buon 12° posto. Inoltre, è stato uno dei piloti che ha potuto contare di un set di gomme fresche extra, per l’ultima parte della gara, dopo il ritiro di Charles Leclerc che ha causato la Virtual Safety Car.

Sargeant era consapevole di aver avuto un buon weekend. Ma il fatto di aver fallito di entrare in Q2 malgrado una macchina in grado di farcela, è stato abbastanza frustrante.

“Non volevo essere troppo imprudente. È stato un weekend fantastico. Sono molto, molto felice del modo in cui sono andato. Sono altresì contento del passo che avevamo. Se sono un po’ dispiaciuto per non essere passato in Q2? Sì, perché conosco la macchina, e so che ne era in grado,” ha così commentato Logan Sargeant, in un’intervista al termine del GP Bahrain.

“Come pilota, non è mai la sensazione più bella. Ma onestamente, mi ha gasato e con più motivazione. Non vedo l’ora di tornare, e fare meglio la prossima volta”.

Sargeant ha considerato il Bahrain, come un evento normale. Tuttavia, era consapevole che quella partenza era importante, in vista del suo debutto da pilota di Formula 1 in una gara di casa.

“Stavo pensando prima del giro di formazione, che era un tantino extra. Ma onestamente, ho avuto quelle sensazioni di quando entri in gara. Una volta ottenuto il ritmo, ho sentito tutto in modo naturale”.

“Non penso che si aspettassero tanto degrado gomme. Sembrava un po’ di essere in Formula 2, guadando al livello di degrado. Quindi è come se ricordassi, quanto ho fatto lo scorso anno, e tentato di proteggere le posteriori, e mantenere il passo“.

“Sento di aver fatto tutte le operazioni, dalla partenza ai pit-stop, Virtual Safety Car compresa. Tutto è andato bene. Sono davvero felice del passo che, Alex ed io abbiamo avuto”.

“Penso che il team abbia fatto un ottimo lavoro, nel corso del weekend, avendo sbloccato quel passo. Probabilmente non ci aspettavamo, capire dove eravamo rispetto ai test. Quindi, una grande testimonianza del lavoro che il team ha fatto. Sono super orgoglioso di tutti,” ha così aggiunto Logan Sargeant.

Logan: “Difficile mantenere una performance a quel livello”

Infine, ha poi aggiunto di preferire mantenere i piedi per terra, consapevole di avere ancora molto da imparare per migliorare, in questo suo anno da debuttante: “Ho imparato molto, e ho dimostrato a me stesso di essere in grado di competere con questi ragazzi, a un alto livello. Una cosa estremamente positiva”.

“Tuttavia, mi aspetto di trovare qualche difficoltà lungo il percorso. So quanto sia difficile, mantenere una performance a quel livello, specialmente nell’affrontare alcuni tracciati, dei quali ancora non conosco molto bene”.

“Perciò, sarà importante mantenersi preparati. Continueremo a lavorare duramente, e mantenere in alto la traiettoria,” ha così aggiunto.

“Per me stesso, definitivamente ne arriveranno. Ho ancora molto da imparare. Il team ha svolto un incredibile lavoro, nel guidarmi nel weekend, e aiutandomi nelle operazioni”.

“Hanno cercato a non caricarmi troppo, e lasciandomi focalizzare sulla guida, cosa molto importante per me. Ci sarà molto da imparare, devo continuare a lavorare sulla mia guida e adattarmi alla macchina. E infine, massimizzare la sua prestazione,” ha così concluso, il pilota della Williams.