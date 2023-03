GP Bahrain: un abisso tra il 2022 e il 2023

Che differenza fa un anno?

Max Verstappen è tornato al Gran Premio del Bahrain per guidare una doppietta Red Bull e iniziare alla perfezione la stagione 2023 di Formula 1.

L’apertura della stagione, che si svolge sullo stesso circuito di Sakhir in cui è iniziata la seconda stagione di vittorie del campionato di Verstappen nel 2022, offre l’opportunità di stabilire esattamente cosa è cambiato in F1 dall’anno scorso a questo.

La F1 è entrata nell’ignoto in Bahrain 2022 dopo un’importante modifica regolamentare rispetto all’inverno precedente, con le auto che hanno scambiato l’estremo carico aerodinamico della generazione precedente con l’aerodinamica dell’effetto suolo.

Con un enorme margine di sviluppo all’inizio di un nuovo ciclo di regole, il giro della pole position del 2022 di Charles Leclerc di 1:30.558 è stato già superato da Sergio Perez nell’ultimo giorno dei test pre-stagionali del 2023 prima che Verstappen lo spazzasse via in Q3 sabato.

Il suo tempo di 1:29.708 è stato di 0.850 più veloce dello sforzo di Leclerc un anno fa.

La Red Bull ha trovato quasi un secondo in 12 mesi

La Red Bull ha finito per vincere tutte le gare tranne cinque nel 2022 e conquistare i titoli Piloti e Costruttori con una certa facilità, ma non ha esattamente iniziato la stagione in ottima forma e la RB18 è stata una delle tante vetture ad arrivare in Bahrain sovrappeso. Quando è stato chiesto lo scorso fine settimana di identificare le aree in cui la RB19 era migliore del suo predecessore, Verstappen ha fornito una risposta agghiacciante di una sola parola: “Ovunque”.

Chi avrebbe potuto sapere cosa sarebbe successo quando la gara del Bahrain 2022 della Red Bull si è sbriciolata in modo quasi comico in vista della bandiera a scacchi, con Verstappen e Perez che si sono ritirati entrambi nello spazio di tre giri? Questo, subito seguito da un altro ritiro a Melbourne, ha costretto Verstappen a rifiutarsi persino di contemplare la possibilità di difendere il suo titolo dopo tre round.

Rispetto a ciò, il Bahrain 2023 è stato piuttosto inquietante con solo la negazione del punto sul giro più veloce (rivendicato da Zhou Guanyu) che ha impedito un punteggio perfetto per la Red Bull.

Solo cinque volte (Imola, Barcellona, ​​Baku, Spa, Suzuka) la squadra ha ottenuto una doppietta lo scorso anno.

Perez in rimonta!

Perez inizia il 2023 più vicino che mai a Verstappen.

Che però è bastato solo per un lontano quarto posto sulla griglia del Bahrain 2022 con il messicano staccato dalla battaglia per la pole tra Verstappen e le Ferrari.

Quel lavoro ha assicurato a Perez di iniziare una stagione più vicino che mai a Verstappen, al suo fianco in prima fila e con un deficit di ritmo ulteriormente ridotto a 0,138 secondi. L’Aston Martin ha guadagnato 2,4 secondi dalla falsa partenza del 2022.

Il ritorno di Fernando Alonso sul podio con l’Aston Martin – il primo piazzamento tra i primi tre del team in quasi due anni – è stata la bella storia del Bahrain 2023 e non avrebbe potuto essere più diverso dal modo in cui la squadra di Silverstone ha iniziato il 2022.

Con Sebastian Vettel che ha saltato la gara per malattia, entrambe le Aston sono state fuori in Q1 la scorsa stagione quando il sostituto Nico Hulkenberg ha superato il pilota regolare Lance Stroll su una AMR22 visibilmente fuori passo con le altre monoposto in griglia.

Dopo aver visto la sua macchina salire al quinto posto sulla griglia sabato, il capo della Mercedes Toto Wolff ha fornito la citazione dell’anno affermando che l’Aston Martin: “Ha guadagnato due secondi in sei mesi e la loro macchina è la metà della nostra”.

Ferrari resta quella di sempre

La Ferrari ha fatto meno guadagni di Mercedes, Red Bull

“Abbiamo iniziato l’anno scorso con [un deficit di] sei decimi e abbiamo iniziato quest’anno con sei decimi”, è stato l’altro commento chiave venuto dal briefing con la stampa di Wolff sabato sera, ma forse il capo della Mercedes è stato un po’ duro.

Rispetto al guadagno di 0,973 della Red Bull dal Q3 al Bahrain 2022, la Mercedes è andata più veloce di 0,898 un anno dopo la scoperta del “mostro rimbalzante”: entrambe le cifre superano il passo relativamente modesto di 0,558 della Ferrari dello scorso anno.

La mancanza di progressi della McLaren nella battaglia a centrocampo è ora sotto gli occhi di tutti.

Applicando un paragone simile alla battaglia a centrocampo si evince anche la mancanza di progressi compiuti dalla McLaren dalla scorsa stagione a questa.

McLaren? Un disastro in ogni aspetto

Questo nonostante il team abbia dovuto correre in uno stato di inabilità, gestendo con attenzione un problema cronico con i freni surriscaldati, durante il weekend di apertura dello scorso anno. Piastri dopo svariati problemi tecnici è costretto al ritiro e Lando combatte con una macchina che farebbe invidia alla SF1000.

Williams già sul tabellone e in forma molto migliore con Alex Albon xhe ha affermato dopo le qualifiche che solo l’Aston Martin aveva fatto più progressi della Williams della scorsa stagione e anche se la sua squadra aveva molto da guadagnare nel 2022, le prime prove supportano questa posizione.

Dopo aver aspettato fino al terzo round per il loro primo punto del 2022 e averne aggiunti solo altri sette nel resto della stagione, questa volta la Williams è fuori dal segno grazie all’eccezionale guida di Albon fino alla decima posizione, ma il ritmo in qualifica della FW45 è stato particolarmente evidente qui.

Con Albon che non è riuscito a stabilire un tempo in Q2 a seguito di una violazione dei limiti della pista, il suo giro in Q1 è stato il dato più rilevante: 1.265 secondi più veloce rispetto alla corrispondente sessione del 2022 e, con tutte le vetture su soft, abbastanza buono per il nono posto, entro la metà un secondo di P1.

La prestazione incoraggiante del debuttante Logan Sargeant – solo due decimi più indietro e fuori in Q1 nonostante abbia fatto segnare un tempo identico alla McLaren di Lando Norris – conferma che la Williams è in una forma molto migliore nel 2023.