UFFICIALE: ecco il nuovo nome di AlphaTauri

Dopo un indizio attraverso il proprio profilo Instagram, AlphaTauri ufficializza il rebrand in Visa Cash App RB

Precedentemente conosciuta come Minardi e Toro Rosso, la squadra italiana si sta allontanando dal marchio AlphaTauri che ha utilizzato per le ultime quattro stagioni, dopo la fine del suo accordo di sponsorizzazione con l’azienda di abbigliamento. Adesso AlphaTauri cambierà identità grazie ai nuovi sponsor. La squadra di Faenza utilizzerà l’acronimo VCARB che sta per Visa Cash App RB.

Visa è il primo sponsor globale di entrambe le squadre di proprietà della Red Bull, e quindi il suo logo apparirà anche sulle RB20s di Max Verstappen e Sergio Perez, così come sulle voci F1 Academy per entrambe le squadre. L’accordo rappresenta il primo importante accordo di sponsorizzazione di Visa per 15 anni, mentre Cash App ha avuto un precedente coinvolgimento con la Red Bull annunciato nel 2021.

Il team annuncerà la nuova identità in un evento di lancio che si terrà a Las Vegas il prossimo 8 Febbraio. In particolare, questo vedrà la presentazione della livrea della vettura e la tuta da indossare da Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. “È fantastico rivelare la nuova identità e dare il benvenuto a nuovi partner mentre ci imbarchiamo nella fase successiva della storia della F1 del team”, ha detto il CEO Peter Bayer.

Verso un nuovo viaggio

Oltre al nuovo nome e ai nuovi sponsor, il team di Faenza, come é noto, avrà un nuovo team principal, Laurent Mekies. Si prospetta un futuro elettrizzante e ricco di innovazione. Il coinvolgimento parallelo di Visa con il principale team Red Bull è un’indicazione della portata dell’accordo, nonché una più stretta cooperazione tra le organizzazioni sorelle sul lato commerciale.

“La nascita di Visa Cash App RB è un momento estremamente significativo“, ha dichiarato il chief marketing officer di Red Bull Oliver Hughes. “La nuova identità non è semplicemente un cambio di nome, è l’inizio di un nuovo entusiasmante viaggio progettato per portare la squadra a nuovi livelli di competitività”.