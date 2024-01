Presentazioni monoposto 2024: ecco le date annunciate

Ecco le date delle presentazioni delle monoposto 2024 che sono state annunciate. All’appello manca solo la Haas.

La stagione 2023 della Formula 1 si è conclusa con il Gran Premio di Abu Dhabi e mancano ancora molte settimane prima di rivedere le vetture sfrecciare in pista. Ora però è tempo delle presentazioni delle monoposto che gareggeranno nel 2024. Diamo un’occhiata alle date già annunciate.

Ricordiamo che i regolamenti tecnici rimarranno invariati per la prossima stagione, quindi le “sagome” delle vetture non cambieranno troppo. Chi vincerà? Nessuno lo sa, ma è sicuro che Red Bull partirà come favorita.

Le date annunciate delle presentazioni delle monoposto

Sul fronte della presentazione, si conoscono sempre più date. La prima in calendario sarà il 5 febbraio, con una doppia rivelazione: Williams e Stake -Sauber. Appena due giorni dopo sarà la volta di Alpine, il 7. Inoltre, l’8 sarà la volta della Visa Cash App RB (nuovo nome di AlphaTauri), che svelerà la sua vettura a Las Vegas.

Anche la settimana successiva sarà carica di eventi per quanto riguarda le varie scuderie. Lunedì 12 febbraio verrà svelata la AM24, la vettura di Fernando Alonso per la sua seconda stagione alla Aston Martin. La Ferrari ha scelto il 13 per svelare la sua vettura, mentre il 14 sarà il turno di McLaren e Mercedes. L’ultima sarà la Red Bull. Il team campione del mondo aspetterà fino al 15 febbraio per svelare la sua “arma” per il 2024.

L’unica assente all’appello è la Haas. La scuderia americana ha già sollevato dubbi su come si presenterà ai test in Bahrain e, a meno di un mese dall’inizio della pre-stagione, non ha ancora annunciato quando svelerà la propria vettura.

Il calendario delle presentazioni

SCUDERIA DATA

Williams 5 febbraio

Stake-Sauber 5 febbraio

Alpine 7 febbraio

Visa Cash App RB 8 febbraio

Aston Martin 12 febbraio

Ferrari 13 febbraio

Mercedes 14 febbraio

McLaren 14 febbraio

Red Bull 15 febbraio

Haas SCONOSCIUTA