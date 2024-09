UFFICIALE: Adrian Newey in Aston Martin dal 2025

Il segreto di Pulcinella è stato svelato: Adrian Newey entrerà a far parte del team Aston Martin a partire dalla stagione 2025

Nessuna pausa per il 65enne britannico. Adrian Newey ci delizierà della propria presenza nel Circus anche nella prossima stagione: ha firmato un contratto con Aston Martin a partire dal 2025. Il team di Silverstone è stato in lizza fin da subito per accaparrarsi l’ingegnere più prezioso del paddock, sebbene inizialmente sembrasse più vicino a Ferrari. L’inglese, tuttavia, ha preferito rimanere in casa, come fatto nelle precedenti avventure con Williams, McLaren e più recentemente con Red Bull.

La conferenza stampa indetta per le 12 (ora italiana) odierne già la scorsa settimana è stata anticipata nella giornata di ieri da un trailer. Quindici secondi di mani che disegnano attentamente, con squadre e altri strumenti, qualcosa su un tavolo apposito. Nessuna traccia di dubbio fosse riferito a Newey, il miglior progettista degli ultimi anni o forse, addirittura, di sempre in Formula 1.

Sembra si tratti di un contratto della durata di 5 anni, il quale porterebbe al britannico un compenso di circa 200 milioni di euro. Cifra faraonica, tuttavia non dovrebbe essere un problema per il magnate Stroll, proprietario del team. Dalla sua acquisizione, infatti, il padre del pilota AM Lance non ha badato a spese, costruendo nuove strutture per la squadra, la seconda delle quali ultimata proprio negli scorsi giorni.

Forti ambizioni in quel di Silverstone

“È una notizia enorme” afferma Lawrence Stroll. “Adrian è il migliore al mondo in quello che fa, è al top della sua carriera e sono incredibilmente orgoglioso che si unisca all’Aston Martin Aramco Formula One Team. È l’evento più importante da quando il nome Aston Martin è tornato in questo sport e un’altra dimostrazione della nostra ambizione di costruire una squadra di Formula 1 in grado di lottare per i campionati mondiali”.

“Non appena Adrian si è reso disponibile, sapevamo di doverlo fare” continua il magnate canadese. “Le nostre conversazioni iniziali hanno confermato che c’era un desiderio comune di collaborare in un’opportunità unica nella vita. Adrian è un pilota e una delle persone più competitive che abbia mai conosciuto. Quando ha visto ciò che abbiamo costruito a Silverstone, il nostro incredibile AMR Technology Campus, il gruppo di persone di talento che abbiamo riunito e la più recente galleria del vento di questo sport, ha capito subito cosa stiamo cercando di ottenere. Noi facciamo sul serio, e anche lui“.

“Adrian condivide la nostra fame e la nostra ambizione, crede in questo progetto e ci aiuterà a scrivere il prossimo capitolo della storia di Aston Martin Aramco in Formula 1”. Un progetto iniziato sei anni fa che ha convinto Newey a investire nel team di Silverstone. In vista del cambio di regolamenti del 2026, l’ingegnere ex Red Bull potrebbe essere un jolly molto interessante.

Il grande lavoro di Lawrence Stroll

“Sono entusiasta di entrare a far parte dell’Aston Martin Aramco Formula One Team. Sono stato enormemente ispirato e colpito dalla passione e dall’impegno che Lawrence mette in tutto ciò in cui è coinvolto” racconta, invece, Newey. “Lawrence è determinato a creare una squadra di livello mondiale. È l’unico proprietario di maggioranza di una squadra che si impegna attivamente in questo sport”.

“Il suo impegno è dimostrato dallo sviluppo del nuovo AMR Technology Campus e della galleria del vento di Silverstone, che non solo sono all’avanguardia, ma hanno anche un layout che crea un ambiente ideale per lavorare“. Stroll sta dunque piano piano aggiungendo pezzi al proprio puzzle, impressionando grazie al lavoro svolto dall’acquisizione del team.

Sforzi che stanno ripagando, Newey testimone. “Insieme a grandi partner come Honda e Aramco, hanno tutte le infrastrutture chiave necessarie per rendere Aston Martin una squadra vincitrice del campionato del mondo e non vedo l’ora di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo” conclude.

