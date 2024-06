Ferrari, Newey avrebbe firmato: manca solo l’ufficialità

L’accordo Newey-Ferrari sarebbe cosa fatta: è quanto riportato sul nuovo numero di Business F1 Magazine, la pregevole testata britannica. La pubblicazione di giugno dedica ben oltre venti pagine all’ingegnere dietro i più grandi successi del team Red Bull, alla sua storia, ma soprattutto al suo futuro. Adrian Newey lascerà Milton Keynes a fine 2024 e il paddock è in trepidazione, in attesa della sua prossima mossa. E sembrerebbe che Newey stia preparando le valigie proprio per Maranello.

Le trattative, sempre secondo Business F1 Magazine, si sarebbero concluse il 29 aprile scorso, quando Newey avrebbe firmato un contratto che lo legherebbe alla Scuderia Ferrari fino al 2027. Se ciò fosse vero, l’accordo con Vasseur sarebbe stato concluso prima della diramazione della notizia sul divorzio Newey-Red Bull, avvenuta in data 1 maggio. E ci sarebbe la possibilità che anche la scuderia di Milton Keynes fosse all’oscuro del contratto appena firmato dal loro ex ingegnere.

The Team announces that Chief Technical Officer Adrian Newey will leave the Red Bull Technology Group in the first quarter of 2025.

The engineering supremo will step back from Formula 1

design duties to focus on final development and delivery of Red Bull’s first hypercar, the… pic.twitter.com/FSSHqzieip

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 1, 2024