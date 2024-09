Binotto, Audi: “Bortoleto nel mirino se McLaren molla la presa”

L’Audi vuole scommettere su Bortoleto se verrà liberato dalla McLaren!

C’è anche la possibilità che il marchio degli anelli punti su un pilota esperto come Bottas.

Mattia Binotto continua a cercare il partner di Nico Hülkenberg per il prossimo anno. La squadra, che diventerà Audi nel 2026, ha due possibilità sul tavolo: Valteri Bottas e Gabriel Bortoleto. E il brasiliano continua a vincere alla grande, ma per riuscirci deve essere preso in prestito o rilasciato dalla McLaren.

Il 2025 è alle porte e ci sono ancora squadre che hanno un posto libero. Anche se il futuro di Carlos Sainz, ad esempio, una delle grandi incognite del mercato, è già stato risolto, ci sono ancora dei punti in sospeso. E uno di questi è la formazione della squadra di Mattia Binotto.

Il team non ha ancora risolto questo enigma e sta ancora lavorando su tutte le opzioni. E sembra che oggi le opzioni più chiare siano quelle di Valtteri Bottas e Gabriel Bortoletto. Sono due scommesse diverse: esperienza contro gioventù. Almeno, questo è quanto rivelano fonti come Motorsport o Auto Motor und Sport. Il giovane brasiliano prosegue, per ora, la sua stagione in Formula 2. Ma nel weekend di Monza le voci sono cresciute. In effetti, lo stesso Binotto ha riconosciuto l’interesse.

Bortoleto ha davanti a sè due scelte

“Pourchaire è il nostro pilota di riserva, quindi in un certo senso fa già parte della famiglia e non c’è dubbio che sia nella nostra lista. Bortoleto sta facendo molto bene in F2, penso che abbia dimostrato di avere un grande talento, noi stiamo aspettando quello che farà e come Gabriel ma anche con gli altri piloti” ha aggiunto. Ma affinché il brasiliano possa far parte del progetto è necessario raggiungere un accordo con la McLaren. Bortoleto al momento ha un contratto con la squadra di Woking. Quindi secondo Motorsport si aprirebbero due opzioni: la rescissione del contratto che lo lega al programma junior, ponendo così fine al rapporto con il team papaya oppure un prestito. Quest’ultima opzione permetterebbe di continuare ad avere opzioni in caso di una futura chiamata, ad esempio.

Bisognerebbe vedere, eventualmente, quali condizioni accetta l’Audi. In ogni caso, sembra che non manchi molto prima che venga presa una decisione definitiva.